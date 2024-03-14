Тагилстроевский суд Нижнего Тагила оштрафовал местного жителя по статье о дискредитации ВС РФ

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила оштрафовал местного жителя по статье о дискредитации ВС РФ. Решение о штрафе было принято в минувший вторник, 12 марта. Как пояснили в пресс-службе суда, поступивший протокол об административном правонарушении был составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП (дискредитация действий по использованию Вооружённых сил Российской Федерации) за репост публикации во «ВКонтакте», содержание которой дискредитирует действия российской армии.

На заседании заслушаны показания самого правонарушителя, его защитника, а также оперуполномоченного оперотдела КПП «Екатеринбург-аэропорт» Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области. Какую роль в выявлении правонарушения сыграл силовик, в суде не уточнили.

Опросив всех собравшихся, судья вынес постановление о признании гражданина виновным. В качестве наказания за правонарушение ему был назначен административный штраф в размере 35 тысяч рублей. На момент публикации постановление не вступило в законную силу.