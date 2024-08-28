Тагильскую школу полиции ждёт серьёзная проверка после видео с танцами курсантов под блатные песни

Начальник свердловской полиции генерал Александр Мешков приказал провести проверку в тагильской школе полиции после публикации в СМИ видео, на котором молодые сотрудники правоохранительных органов в тёмное время суток на улице танцуют в стиле сериала «Слово пацана» (18+) под блатные хиты. Видеозапись была опубликована сегодня днём. Как сообщает источник Ura.ru, будущие полицейские устроили тусовку с алкоголем прямо на территории Центра профессиональной подготовки ГУ МВД по Свердловской области (бывшая тагильская школа милиции).

Руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых отметил, что в Нижний Тагил уже выехала проверка из отдела кадров.

«Начальник ГУ МВД области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков назначил служебную проверку. В ЦПП Нижнего Тагила уже выехала группа специалисты кадровой службы главка. В случае, если опубликованные сведения найдут своё подтверждение, последует комплекс незамедлительных мер реагирования — вплоть до увольнения из системы МВД. А в случае, если проверка не установит факт злоупотребления алкоголем, главк намерен обратиться с исковым заявлением в суд за распространение недостоверных сведений», — подчеркнул полковник Горелых.