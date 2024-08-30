Тагильскую детскую музыкальную школу возглавил бывший майор полиции

Экс-майор полиции Дмитрий Голубев назначен директором Детской музыкальной школы № 2 Нижнего Тагила. Информация опубликована в официальном паблике муниципального учреждения во «ВКонтакте». Нового директора коллективу представила начальник управления культуры администрации города Светлана Юрчишина.

Дмитрий Голубев окончил Уральскую государственную консерваторию, работал в Нижнетагильском колледже искусств. В 2007 году поступил на службу в МВД, а именно в пресс-группу тагильской тогда ещё милиции. Ветеран боевых действий. На пенсию по выслуге лет вышел в 2021 году в звании майора.