Тагильскому студенту, помогавшему мошенникам грабить пенсионеров, грозит до десяти лет тюрьмы

В Нижнем Тагиле полиция задержала 19-летнего студента местного колледжа, подозреваемого в мошенничестве в отношении пожилых граждан, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, молодой человек приехал в Нижний Тагил из Кушвы, проживал в общежитии. В одном из мессенджеров он нашёл объявление о работе курьером за солидное вознаграждение — 10% от выручки. В его обязанности входило забирать у клиента деньги и переводить их на счёт работодателя.

«То, что клиентами были люди преклонного возраста, обманутые аферистами по схеме “ваш родственник попал в ДТП”, горе-студента не интересовало. Чтобы трудоустроиться, любитель лёгких денег прошёл проверку на “профпригодность”. Организаторы криминальной схемы для подстраховки взяли с него паспортные данные и адрес проживания. Кроме того, потребовали отснять видео, которое должно отражать дорогу до места проживания, после чего, не останавливая видеосъёмку, в отражении зеркала показать себя и свой паспорт. На все условия юноша согласился и лично передал злоумышленникам компромат на самого себя», — отметил полковник Горелых.

Сыщики установили, что в Нижнем Тагиле курьер наведался к 83-летней пенсионерке, проживающей на улице Ермака. Потерпевшей звонили якобы от лица сестры из другого города, которая спровоцировала ДТП с пострадавшими. По сценарию трубку передавали «сотруднице полиции», она же в свою очередь требовала передачи денег, иначе родственница сядет в тюрьму. Позже по телефону жертве сказали приготовить деньги, чтобы передать их курьеру. Всё это время заявительница была на связи с неизвестной. Услышав звонок в домофон, пенсионерка открыла двери и передала белый конверт, в котором находилось 300 тысяч рублей для «друга» родственницы.

«Подобный обман на 500 тысяч рублей был совершён в Екатеринбурге. Однако курьера сгубила жадность. Получив деньги, он не перевёл их на счёт своих боссов, а те не простили такую “шалость” подчинённому и сообщили его персональные сведения и род деятельности в полицию, чтобы впредь было неповадно присваивать то, что принадлежит криминальной забугорной бригаде. В отношении задержанного студента следственными подразделениями ОВД возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество). До судебного разбирательства подозреваемый будет находиться на подписке о невыезде», — сообщает Валерий Горелых.

Он призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на гипнотизирующие речи неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись: сотрудниками ФСБ, МВД, СКР, прокуратуры, а также никому не отдавать и не переводить свои сбережения.

«А тем, кто ищет в интернете подработку курьером по сбору и доставке денег, следует помнить, что работодатель всегда остаётся в тени, он не будет искать выбывшему из строя “бойцу” адвоката. Рано или поздно такие “бегунки” попадают в поле зрения сыщиков уголовного розыска и становятся фигурантами уголовных дел», — подчёркивает Валерий Горелых.