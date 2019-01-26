Тагильское отделение КПРФ переехало из здания филармонии

Нижнетагильское отделение КПРФ переехало из Общественно-политического центра (ОПЦ), где сейчас находится филармония, в так называемый депутатский центр на Красноармейской, 44. В здании последнего сейчас находятся общественные приёмные федеральных парламентариев Алексея Балыбердина и Павла Крашенинникова, а также депутатов свердловского Заксобрания Вячеслава Погудина, Владимира Радаева и Алексея Кушнарёва, представляющих партию «Единая Россия». Сегодня, 26 января, прошёл первый рабочий день приёмной КПРФ на новом месте.

«Мы уже заключили договор аренды, сделали в кабинете ремонт, — рассказал АН "Между строк" лидер тагильских коммунистов Михаил Бояркин. — В прошлом году ещё нам предложили новое помещение, филармония с подачи администрации попросила переехать как можно быстрее. Мы спорить не стали, так как нам выделили хорошее помещение, оно побольше в два раза, да и напротив нас кабинет [депутата Заксобрания] Вячеслава Погудина, будем в гости ходить».

Ещё в 2016 году обсуждался также переезд из ОПЦ офиса «Единой России», но в итоге приёмную партии власти было решено всё-таки оставить. Лидер тагильских единороссов и мэр Владислав Пинаев ранее говорил АН «Между строк», что в помещениях местного отделения «Единой России» скоро будет проведён небольшой ремонт, а в ОПЦ установят информационный стенд с фотографиями, рассказывающий о деятельности партии в Нижнем Тагиле.