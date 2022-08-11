Тагильский журналист и видеограф Александр Мешков создал ролик про Нижний Тагил в стиле заставок известных телесериалов

Тагильский журналист и видеограф Александр Мешков к 300-летнему юбилею города создал ролик про Нижний в Тагил в формате заставок популярных телесериалов. Видео Александр выложил на своей странице во «ВКонтакте».

По словам автора, идея создать подобное видео пришла случайно. Александр осваивал программу Adobe After Effect и наткнулся на видеоурок по титрам из сериала «Во все тяжкие», тогда он решил сделать Нижний Тагил декорациями к известным сериалам.

«Я бы хотел посмотреть на тагильского Уолтера Уайта, мне что-то такое ещё в детстве хотелось: GTA среди родных панелек по мотивам 90-х, уральский “Город грехов” или выйский “Человек-паук”», — поделился Александр.

Тагильчанин выбирал такие заставки, которые мог как-то сопоставить с Нижним Тагилом. Проект Александр делал в течение месяца в свободное время, на монтаж и съёмки ушло примерно 5-6 дней. Кадры в ролике в стиле «Санта-Барбары», по словам автора, дались легко, так как там простая графика, а с криминальным сериалом «Во все тяжкие» пришлось рисовать изображение целый день. Больше всего времени ушло на кадр с бегущими облаками из сериала «Шерлок». Чтобы поймать нужный вид, тагильчанин в течение недели ходил к драматическому театру. При этом оператор говорит, что глубокий смысл в кадры не вкладывал.