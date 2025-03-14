Тагильский weekend топ-9: женский волейбол, погружение в эпоху водной энергетики, живой саксофон, секреты знаменитой картины, настольный игры из прошлого и фестиваль укулеле

О том, чем заняться с 14 по 16 марта

Директор Бобруйского вагоностроительного комбината воровал вагоны вагонами. Ну а мы подготовили для вас перечень интересных мероприятий, которые подарят вам незабываемые впечатления и помогут прекрасно провести время в эти выходные. Воспользуйтесь возможностью выбрать то, что вам по душе, и насладитесь атмосферой города.

ВК «Уралочка НТМК» — ВК «Локомотив» (Калининград) (0+)

14 марта 18:00

СОК «Металлург-Форум»

В эту пятницу свердловская команда в рамках 1/4 финала Чемпионата России примет на домашней арене «Металлург-Форум» гостей из калининградского «Локомотива». Приходите болеть за наших девушек!

Фестиваль обратной инженерии «Водяные движители» (12+)

15 марта 11:00, 15:00

ЭИТ «Старый Демидовский завод»

В программе фестиваля: экскурсия по Старому Демидовскому заводу, которая включает осмотр рабочего и доменного прорезов заводской плотины; экскурсия по гидросистеме завода; осмотр исторических чертежей и планов, которые были использованы при изучении и моделировании работы завода во времена, когда все механизмы приводились в действие энергией воды; участие в инженерно-техническом практикуме «Водяные движители», где можно будет попробовать запустить вододействующий механизм.

Требуется предварительная запись по +7 (909) 700-14-83

Концерт «Вечер саксофона» (16+)

15 марта 19:00

Отель Demidov Plaza Нижний Тагил

Вечер живой музыки — наслаждаемся звучанием саксофона в исполнении Юрия Ремизова.

Лекция «О чём долго молчала картина?» (12+)

15 марта в 14:00

Нижнетагильский историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1

Музей приглашает на лекцию Натальи Шурыгиной, заведующей сектором учёта отдела фондов, хранителя коллекции «Бонистика». Картина Исаака Федоровича Худоярова «Гуляние на Лисьей горе» — одно из самых известных живописных произведений тагильских художников XIX века. Пожалуй, каждый житель нашего города знаком с её сюжетом. Но секреты есть даже у тех шедевров, которые кажутся нам хорошо известными. На сей раз картина раскроет памятные места тагильских старообрядцев. Нижний Тагил долгое время был одним из главных оплотов уральского старообрядчества. Это явление наглядно отразил холст, показывающий горнозаводской поселок 1840-х годов.

Встреча «Музыкальный рецепт: истории и напевы» (6+)

15 марта в 15:00

Музей «Демидовская дача»

Каждый участник принесёт старинный рецепт своей семьи, передающийся из поколения в поколение, и расскажет его историю. Эти истории станут живыми картинами прошлого, а музыка добавит им особую глубину — к каждому рецепту подберётся свой мотив, отражающий его дух и атмосферу. Вечер завершится творческим экспериментом: гости смогут создать свой собственный «музыкальный рецепт».

Поход на гору «Кораблик» (12+)

16 марта 06:45

Встреча на автовокзале

Вас ждут красивые скалы, шикарные возможности для фото, прогулка по лесу и походный костёр. Пешая часть составит 15 км в обе стороны.

Вечер настольных игр в доме Маминых (6+)

15-16 марта

Посёлок Висим, ул. Д. Н. Мамина-Сибиряка, дом 9

Старинные настольные игры — это хороший способ проверить свою смекалку и выдержку.

Выставка «Господа коммерсанты» (6+)

16 марта 14:00

в Выставочных залах музея-заповедника, пр. Ленина,1

Выставка «Господа коммерсанты» посвящена тагильским деловым людям — купцам, торговцам, владельцам кустарных и иных заведений, которые вели активную предпринимательскую деятельность в конце XIX – начале XX веков.

Требуется предварительная запись по +7 909 017 16 63

Укулеле-фест (0+)

16 марта 13:00

ТРЦ «DEPO» Свердловское шоссе, 31Б

Более 100 конкурсантов, жюри, розыгрыш призов, бесплатные мастер-классы и море незабываемых эмоций.