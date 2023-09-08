Тагильский weekend топ-9: юмористическая импровизация, портреты интересных слов, пленэр, рок-музыка и футбол

О том, чем заняться с 8 по 10 сентября.

Наступила осень — время урожая! Забирайте и не растеряйте самые урожайные события этих выходных. Делитесь нашей подборкой мероприятий, как кабачками, со всеми знакомыми и не только.

Шоу-импровизация «Может поможет» (18+)

8 сентября в 22:00

в лаунж-клубе «План Б» (Зари, 36а)

Все любители юмора смогут от души посмеяться на выступлении команды «Три гиены» в юмористическом импровизационном шоу «Может поможет».

Филологический пленэр на Лисьей горе в рамках Фестиваля грамотности проекта «Тотальный диктант» (6+)

9 сентября в 11:00

Вы сможете на свежем воздухе написать портреты слов и послушать интересные истории об их создании. Филологический пленэр будет вести научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, научный руководитель портала «Грамота.ру» и ведущий подкаста «Розенталь и Гильденстерн» Владимир Пахомов.

Мультфильм «Пернатый патруль» (6+)

9 сентября в 12:00

в кинотеатре «Красногвардеец»

Тагильчанам покажут мультфильм о пернатом герое и его путешествиях в поисках себя. Невероятные события привели орла в Птицеград, где он твёрдо решил стать членом команды пернатого патруля. Но герой не знает, что в городе плетут заговор.

Футбольный матч ФК «Уралец-ТС» против «Торпедо» (6+)

9 сентября в 16:30

на стадионе «Уралвагонзавода»

В эту субботу нижнетагильский футбольный клуб «Уралец-ТС» сыграет матч с серьёзным соперником — командой «Торпедо» из Миасса. Вход свободный.

Мастер-класс «Платье из бумаги по мотивам работ Анны Сергеенко» (12+)

9 сентября в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Все желающие смогут создать платье в техниках коллаж и аппликация на выставке художницы Анны Сергеенко «От чёрного к белому». Вход по предварительной записи.

Концерт группы «ОКЕАНиЯ» (16+)

9 сентября в 18.00

в парке советской скульптуры «Музеон» Нижнетагильского музея изобразительных искусств

Нижнетагильская рок-группа «ОКЕАНиЯ» выступит с большим осенним концертом в акустическом формате. Жители города услышат авторский уральский рок и вечные хиты рок-н-ролла. Вход свободный.

Концерт ВИА «Семейный подряд» (18+)

9 сентября в 20:00

в баре «Гора»

В субботний вечер семейный вокально-инструментальный ансамбль будет играть блюз и рок-н-ролл для жителей и гостей города.

Пленэр в парке скульптуры «Музеон» (12+)

10 сентября в 15:00

В воскресенье все желающие смогут посетить урок живописи на открытом воздухе и передать состояния природы и окружающего пространства. Вход по предварительной записи.

Мастер-класс «ДНК стиль: инструмент продвижения личного бренда» с Анастасией Гончаровой (12+)

10 сентября в 15:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Женский наставник и коуч Анастасия Гончарова проведёт мастер-класс и поделится своим опытом, как сделать стиль мощным инструментом для продвижения личного бренда. Вход свободный.