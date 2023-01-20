Тагильский weekend топ-9: вечер кино, история создания советских плакатов, джаз-концерт в баре, турнир по настольной игре и восхождение на гору Колпаки

О том, чем заняться с 20 по 22 января
После рабочей недели необходимо не только хорошо выспаться, но и культурно отдохнуть. Посетить интересные лекции, сходить в кинотеатр или музей, а может, даже забраться на вершину пермской горы. Интересные мероприятия предстоящих выходных из нашей подборки помогут провести эти выходные по-особенному.
Встреча киноклуба «Искра» (12+)
20 января в 17:30
в культурном центре «Дом Окуджавы»
Проводить мероприятие будет преподаватель изобразительного искусства художница Елена Иотова. Ведущая предлагает посмотреть, а затем обсудить знаменитый фильм «Тот самый Мюнхгаузен» (0+) 1979 года с непревзойдённым Олегом Янковским в главной роли. Вход на киновечер свободный по предварительной записи.
Концерт Анны Воробьёвой и Руслана Ибрагимова (18+)
20 января в 20:00
в баре «Гора»
В этот долгожданный пятничный вечер музыканты из Екатеринбурга создадут джазовую атмосферу, а также исполнят песни в стиле соул и поп.
Лекция «История Советского Союза в плакатах» общественного лектория «182» (12+)
21 января в 14:00
в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»
В Нижнетагильском музее-заповеднике состоится первая в этом году встреча в рамках общественного лектория «182». Научный сотрудник музея Мария Габтрахманова расскажет гостям о том, как развивалось искусство советского плаката и какое место занимали плакаты в жизни советских людей. Вход свободный.
Встреча «Уолт Дисней — человек, ожививший сказку» в рамках лектория «Режиссёр-художник» (6+)
21 января в 15:00
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
Увлекательная встреча посвящена великому режиссёру, создавшему культовых мультипликационных героев. После беседы организаторы предлагают всем участникам смастерить брошь из шерсти в технике сухое валяние и создать главного персонажа мультфильма «Бэмби». Организаторы просят сообщать об участии в мероприятиях заранее в группе во «ВКонтакте». Возможна оплата Пушкинской картой.
Турнир по настольной игре «Мандрагора» (16+)
21 января с 12:00 до 18:00
в Центральной городской библиотеке
В читальном зале Центральной библиотеки любителей настольных игр ждёт увлекательный турнир от издательства «Настольные игры Эврикус». Организаторы советуют заранее изучить правила и ознакомиться с регламентом игры «Мандрагора» (16+).
Мультфильм «Каспер» (6+)
21 января в 09:20
в кинотеатре «Красногвардеец» Субботним утром в кинотеатре покажут приключенческий мультфильм (6+) о самом добром привидении, которое знают все взрослые и дети. По сюжету Элизабет и её отец отправляются разгадывать секреты в сказочное поместье, где встречают привидение. Главных героев ждут новые приключения и битва с драконом-призраком Юто.
Концерт Игоря Пашкова «Авторская песня, стихи, сказки» (0+)
22 января в 16:00
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
В этот вечер в стенах музея пройдёт квартирник, на котором прозвучат песни, стихи и сказки, написанные Игорем Пашковым в узнаваемой, ироничной и искренней манере. Стоимость посещения мероприятия: 200 рублей для взрослых, 150 рублей для студентов и пенсионеров, 100 рублей для школьников. Организаторы встречи просят заранее сообщать об участии.
Фильм «Хоккей навсегда!» (16+)
22 января в 21:25
в кинотеатре «Красногвардеец» Вечером в воскресенье в кинотеатре покажут фильм режиссёра Томаса Поленски. По сюжету молодой человек из-за проблем со здоровьем не может играть в хоккей наравне с остальными участниками команды и поэтому постоянно сталкивается с буллингом. Сможет ли юный спортсмен справиться с моральным давлением и стать профессионалом, несмотря на сложности?
Поход «Пермские Колпаки» (12+)
22 января с 08:00 до 18:00
В это воскресенье компания «ИНТРИП» приглашает тагильчан отправиться в поход на гору Колпаки, расположенную в Пермском крае. Участников мероприятия ждёт восхождение на вершину горы, подъём на мостовую площадку, посещение обелиска «Европа — Азия», фотосессия, горячий обед и травяной чай на костре, интеллектуальный квиз с призами, рассказ экскурсовода об этом живописном месте, а также катания на ледянках. Стоимость похода — 900 рублей. Запись осуществляется по телефону через мессенджер WhatsApp. Количество мест ограничено.