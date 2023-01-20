Тагильский weekend топ-9: вечер кино, история создания советских плакатов, джаз-концерт в баре, турнир по настольной игре и восхождение на гору Колпаки

О том, чем заняться с 20 по 22 января

После рабочей недели необходимо не только хорошо выспаться, но и культурно отдохнуть. Посетить интересные лекции, сходить в кинотеатр или музей, а может, даже забраться на вершину пермской горы. Интересные мероприятия предстоящих выходных из нашей подборки помогут провести эти выходные по-особенному.

Встреча киноклуба «Искра» (12+)

20 января в 17:30

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Проводить мероприятие будет преподаватель изобразительного искусства художница Елена Иотова. Ведущая предлагает посмотреть, а затем обсудить знаменитый фильм «Тот самый Мюнхгаузен» (0+) 1979 года с непревзойдённым Олегом Янковским в главной роли. Вход на киновечер свободный по предварительной записи.

Концерт Анны Воробьёвой и Руслана Ибрагимова (18+)

20 января в 20:00

в баре «Гора»

В этот долгожданный пятничный вечер музыканты из Екатеринбурга создадут джазовую атмосферу, а также исполнят песни в стиле соул и поп.

Лекция «История Советского Союза в плакатах» общественного лектория «182» (12+)

21 января в 14:00

в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»

В Нижнетагильском музее-заповеднике состоится первая в этом году встреча в рамках общественного лектория «182». Научный сотрудник музея Мария Габтрахманова расскажет гостям о том, как развивалось искусство советского плаката и какое место занимали плакаты в жизни советских людей. Вход свободный.



Встреча «Уолт Дисней — человек, ожививший сказку» в рамках лектория «Режиссёр-художник» (6+)

21 января в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Увлекательная встреча посвящена великому режиссёру, создавшему культовых мультипликационных героев. После беседы организаторы предлагают всем участникам смастерить брошь из шерсти в технике сухое валяние и создать главного персонажа мультфильма «Бэмби». Организаторы просят сообщать об участии в мероприятиях заранее в группе во «ВКонтакте». Возможна оплата Пушкинской картой.

Турнир по настольной игре «Мандрагора» (16+)

21 января с 12:00 до 18:00

в Центральной городской библиотеке

В читальном зале Центральной библиотеки любителей настольных игр ждёт увлекательный турнир от издательства «Настольные игры Эврикус». Организаторы советуют заранее изучить правила и ознакомиться с регламентом игры «Мандрагора» (16+).

Мультфильм «Каспер» (6+)

21 января в 09:20

в кинотеатре «Красногвардеец» Субботним утром в кинотеатре покажут приключенческий мультфильм (6+) о самом добром привидении, которое знают все взрослые и дети. По сюжету Элизабет и её отец отправляются разгадывать секреты в сказочное поместье, где встречают привидение. Главных героев ждут новые приключения и битва с драконом-призраком Юто.



Концерт Игоря Пашкова «Авторская песня, стихи, сказки» (0+)

22 января в 16:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

В этот вечер в стенах музея пройдёт квартирник, на котором прозвучат песни, стихи и сказки, написанные Игорем Пашковым в узнаваемой, ироничной и искренней манере. Стоимость посещения мероприятия: 200 рублей для взрослых, 150 рублей для студентов и пенсионеров, 100 рублей для школьников. Организаторы встречи просят заранее сообщать об участии.



Фильм «Хоккей навсегда!» (16+)

22 января в 21:25

в кинотеатре «Красногвардеец» Вечером в воскресенье в кинотеатре покажут фильм режиссёра Томаса Поленски. По сюжету молодой человек из-за проблем со здоровьем не может играть в хоккей наравне с остальными участниками команды и поэтому постоянно сталкивается с буллингом. Сможет ли юный спортсмен справиться с моральным давлением и стать профессионалом, несмотря на сложности?



Поход «Пермские Колпаки» (12+)

22 января с 08:00 до 18:00

В это воскресенье компания «ИНТРИП» приглашает тагильчан отправиться в поход на гору Колпаки, расположенную в Пермском крае. Участников мероприятия ждёт восхождение на вершину горы, подъём на мостовую площадку, посещение обелиска «Европа — Азия», фотосессия, горячий обед и травяной чай на костре, интеллектуальный квиз с призами, рассказ экскурсовода об этом живописном месте, а также катания на ледянках. Стоимость похода — 900 рублей. Запись осуществляется по телефону через мессенджер WhatsApp. Количество мест ограничено.