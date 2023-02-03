Тагильский weekend топ-9: послушать пионерские страшилки, порассуждать на экзистенциальные темы, прогуляться по городу с фонариками и научиться созданию локального бренда

О том, чем заняться с 3 по 5 февраля

После насыщенной рабочей недели нужен хороший отдых, поэтому мы советуем заранее подготовить список идей на ближайшие выходные, тем более что в эти дни есть чем заняться. Можно отправиться на прогулку по городу с фонариками, послушать пионерские страшилки, потанцевать под живую музыку в баре или заглянуть на новые выставки.

Своп «Кураж базар» (0+)

4 февраля с 14:00 до 17:00

в библиотеке на улице Басова

На этой своп-встрече можно будет обменяться одеждой. Организаторы предупреждают, что обувь, грязная одежда и нижнее бельё приниматься не будут. На мероприятие также можно принести пластиковые крышки и использованные батарейки. Гости смогут поучаствовать в розыгрыше подарков от магазина комнатных растений Oliva Plants, а также салона красоты Анны Пермяковой.

Вечер пионерских страшилок (12+)

4 февраля в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Вечер в музее посвятят советскому прошлому: будут рассказывать пионерские страшилки. Встреча пройдёт на выставке советской живописи, графики и скульптуры «Нам песня строить и жить помогает!» (6+).

Лаунж и босса-нова (18+)

3 февраля в 20:00

в баре «Гора»

Красивый дуэт Дарьи и Александра Ивановых исполнит знакомые композиции в стиле лаунж и босса-нова.

Концерт Василия Безбородова (18+)

4 февраля в 20:00

в баре «Гора»

Сольный концерт Василия Безбородова порадует гостей бара. Рекомендуется всем любителям песен под гитару.

Акция «Тагильский светлячок» (6+)

4 февраля в 18:00

в парке «Народный»

Тагильчанам предлагают отправиться с фонариками в руках на традиционную прогулку по городу, послушать интересную экскурсию, а также поучаствовать в играх и конкурсах.

Выставка «Идут года, но Пушкин остаётся» (0+)

С 4 февраля по 2 апреля

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

В коллекции музея хранится немало графических листов, посвящённых великому русскому поэту Александру Пушкину. Также гостям покажут живописные работы, скульптуры, отражающие его творчество. Необычной деталью выставки станут миниатюрные коллекционные издания автора.

Открытие выставки «Поиск» (12+)

3 февраля в 18:00

в креативном кластере Samoro.doc

Абинав Тхакури из Непала представит выставку фотографий, в которых обращается к экзистенциальным человеческим вопросам. Его работы покажут разные состояния людей, которые стремятся найти себя.

Открытие выставки «Где находится дом?» (12+)

4 февраля в 18:00

в креативном кластере Samoro.doc

Автор из Нигерии Баде Фува предлагает порассуждать об ощущении дома. В фотографиях он стремится отразить свой взгляд на тех, кто чувствует себя потерянным.

Встреча «Как создать работающий локальный бренд» (12+)

4 февраля в 12:00

в «АртРезиденции» в Черноисточинске

Организаторы предлагают обсудить тему брендинга, расскажут, как организовать продвижение и сколько денег потратить на рекламу. Обсудят взаимодействие с дизайнерами и агентствами.