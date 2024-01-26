Тагильский weekend топ-9: классики vs современники, новая экранизация «Мастера и Маргариты», волейбол, Stand Up и целая гора песен

О том, чем заняться с 26 по 28 января

Первый месяц 2024 года, насыщенный праздниками, промчался быстро. На этой неделе нас ждут последние январские выходные, которые можно провести с пользой и интересом. Куда сходить и что посмотреть в предстоящий уик-энд, рассказываем в нашей традиционной подборке.

Краеведческая прогулка по центру города (12+)

26 января в 17:30

Встреча у Нижнетагильского драматического театра

Турклуб «Азимут» приглашает гостей города и тагильчан прогуляться по центральным улицам. Подробную информацию можно уточнить по телефону 8 (982) 644-55-19.

Музыкальный проект «Гора песен» (18+)

26 января

в баре «Гора»

Уже в 27-й раз музыканты проекта собираются, чтобы исполнить свои любимые мелодии. Если вы ни разу не слышали такого разнообразия, то вам точно понравится.

Волейбольный матч «Уралочки-НТМК» против «Ленинградки» (16+)

27 января в 17:00

в «Металлург-Форуме»

В эту субботу в рамках чемпионата России по волейболу среди женских команд свердловские волейболистки проведут матч на домашней площадке с командой из Санкт-Петербурга. Вход свободный.

Кинолекторий с просмотром драмы «Демон» (16+)

27 января в 17:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Приходите смотреть киноленту японского режиссёра Ёситаро Номуры. Это драматичная история о судьбе детей, которые оказались не нужны родителям. Как создавался этот фильм и почему он внесён в золотую копилку кинонаследия, можно обсудить с киноведом перед просмотром. Вход свободный.

Выставка к 145-летию Павла Бажова «В гости к сказочнику» (0+)

С 19 января по 29 февраля

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Выставка подойдёт для знакомства детей с творчеством знаменитого уральского писателя. В экспозиции можно увидеть произведения из коллекции музея: живопись и графику, посвящённые произведениям автора.

Поэтическая встреча «Каждый пишет» (16+)

27 января в 17:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

В 2024 году в культурном центре пройдут различные мероприятия к 100-летию со дня рождения Булата Окуджавы. На первую встречу пригласили авторов из литературной студии «Вместо тысячи слов…», библиотекарей и молодых поэтов города. Прозвучат произведения Булата Окуджавы, а также гости представят стихи собственного сочинения. Вход свободный.

Поэтическая битва классики vs современники (18+)

28 января в 18:30

в баре «Гора»

В рамках проекта «Чтец с горы» в этот воскресный вечер можно послушать и почитать стихи. В завершение мероприятия будет свободный микрофон, где любой желающий сможет прочитать своё произведение. Вход на вечер осуществляется через донат: гости кидают в корзину на входе любую сумму, сколько им не жаль.

Stand Up Best (18+)

28 января в 19:00

Loft комфорт холл

Если вы любите стендап и хотите хорошо провести время вне дома, то это мероприятие для вас. Интересно будет не только любителям юмора.

Фильм «Мастер и Маргарита» (18+)

с 25 января

в кинотеатрах «Красногвардеец», «Родина», «Россия», «Мягкий кинотеатр»

Кинотеатры приглашают на просмотр новой экранизации романа «Мастер и Маргарита». Продюсеры планировали назвать картину «Воланд», но потом отказались от этой идеи и вернулись к оригинальному названию романа Михаила Булгакова.