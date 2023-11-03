Тагильский weekend топ-9: идём на осеннюю ярмарку, слушаем стихи тагильских поэтов, отправляемся на «Ночь искусств», смотрим кино в кофейне и любуемся еловым лесом в походе

О том, чем заняться с 3 по 6 ноября

Отправиться в культурный вояж на «Ночь искусств», пообщаться с уральскими художниками и мастерами на ярмарке, стать чтецом на поэтическом баттле и насладиться красотой природы в походе на Елевый шихан можно в ближайшие выходные. Подробно о лучших событиях праздничного уикенда — в нашей подборке.

Киновечер в Klever coffee (12+)

3 ноября в 20:00

Тагилстроевская, 6в

В пятничный вечер в уютном пространстве кофейни можно посмотреть атмосферный мультфильм «Кошмар перед Рождеством» (12+). Вход на кинопоказ свободный, бронь столиков по телефону 8 (912) 292-85-82.

Концерт Blues Line (18+)

3 ноября в 20:00

в баре «Гора»

Тёплый и энергичный блюз-рок от одной из самых известных музыкальных команд Нижнего Тагила подарит хорошее настроение в этот пятничный вечер.

Всероссийская акция «Ночь искусств» (12+)

4 ноября с 15:00 до 23:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств, музее-заповеднике «Горнозаводской Урал», креативном кластере SAMORO.doc, Нижнетагильском театре кукол, Центральной городской библиотеке

В этом году ежегодная акция «Ночь искусств» пройдёт под лозунгом «Искусство объединяет». Вы сможете посетить музеи и театры, выставки и концерты, которые подойдут как для взрослых, так и для детей.

Осенняя ярмарка мастеров (16+)

4 ноября с 12:00 до 17:00

в креативном кластере SAMORO.doc

На ярмарке можно не только приобрести уникальные изделия от тагильских мастеров, но и лично познакомиться с ними и понаблюдать за процессом создания уникальных вещей. Также для гостей проведут мастер-классы, где каждый сможет создать собственное изделие.

Концерт кавер-группы Greeb band (18+)

4 ноября в 22:00

в гастропабе «Ленинград»

Шестеро крутых ребят подарят вам незабываемые эмоции в субботний вечер. Группа сыграет лучшие хиты российских и зарубежных исполнителей.

Мастер-класс «Создаём цветочную композицию на дереве» (6+)

5 ноября в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Материалы для творчества можно перечислять бесконечно: бумага, картон, холст и даже бетон. В этот раз в музее предлагают выразить свои творческие способности в дереве. Количество мест на мероприятие ограничено. Сообщить об участии нужно по телефону 8 (3435 )25-26-47.

Битва чтецов и поэтов «Чтец с горы» (16+)

5 ноября в 18:30

в баре «Гора»

В этот раз вечер, наполненный поэзией, будет состоять из двух блоков: битва чтецов и баттл поэтов с авторскими произведениями. Тема этой встречи — чёрный юмор. Приходите послушать стихи или побороться за звание лучшего мастера рифмы.

Поход на гору Елевый шихан (12+)

5 ноября в 08:30

Старт от клуба туристов «Азимут» на Космонавтов, 36

Похрустеть туристическими ботинками по свежему снегу, найти затерянную в еловом лесу вершину, сделать фото на фоне живописного вида и попить чаю в хорошей компании можно в походе. Вместе с инструктором вы пройдёте 15 км пути. Ориентировочное возвращение домой — около 17:00. С собой необходимо взять перекус и термос. Одевайтесь по погоде. До места придётся добираться на личных автомобилях, но можно договориться и стать чьим-то попутчиком. Запись по телефону 8 (912) 613-05-19 или в Telegram (Андрей Лошаков).

Мастер-классы по лепке из глины (6+)

6 ноября в 11:00 и 14:00

в гончарной школе «Колокол»

Лепка на гончарном круге или руками — спокойный и вдумчивый процесс. Если вы давно хотели слепить что-то для дома, познакомить ребёнка с этим видом творчества, попасть на свидание, как в фильме «Привидение» (16+), то вам сюда. Занятия платные, запись по телефону 8 (901) 437-92-30.