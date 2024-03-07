Тагильский weekend топ-9: диджей-сеты на горе Белой, праздничные концерты к Международному женскому дню, кинопоказы, турнир по мотоспорту и кулинарный фестиваль

О том, чем заняться с 7 по 10 марта

Три прекрасных весенних выходных дня предвещают новые впечатления и позитивные эмоции. Как правильно встретить весну и почувствовать праздничное настроение, расскажем в нашей традиционной подборке мероприятий, посетив которые вы получите мощный заряд энергии на следующую неделю.

Музыкальная сказка «Туманск. Замороченный город» (6+)

С 7 марта

в кинотеатре «Красногвардеец»

В кинотеатре представят музыкальную сказку, которую сделали на екатеринбургской студии «Мастер». Действие происходит в Туманске — уютном провинциальном городке. Все жители Туманска — наследники старинных сказочных фамилий. Фильм подойдёт для просмотра с детьми.

Концерт клуба авторской песни «Зелёная лампа» (6+)

7 марта в 18:30

в Городском дворце молодёжи

Встретить весну в самой тёплой компании под живую музыку можно на весеннем концерте бардовской песни.

Диджей-сеты « На высоте 715» (0+)

8 марта с 11:00 до 15:00

на смотровой площадке горнолыжного комплекса «Гора Белая»

В праздничный день можно насладиться видом на горы и ритмами от лучших диджеев из Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Играть будут Zavyalov, Kolmakov & Anzhelika, Anton Mayday.

Праздничный концерт группы «Контрабанда» (18+)

8 марта в 20:00

в баре «Гора»

Бар приглашает прекрасную половину человечества провести праздничный вечер в компании самой известной кавер-группы города.

Со ревнования по мотоспорту (18+)

9 марта в 12:00

в клубе автомотоспорта «Лидер» (Балакинская, 61)

Зрителей соревнований ждёт яркая и бескомпромиссная борьба за лидерство в каждом заезде. Поболеть за спортсменов смогут все желающие.

Выставка фотографий «И создал Бог женщину...» (12+)

До 16 марта

в кинотеатре «Красногвардеец»

В фойе кинотеатра проходит фотовыставка творческой семьи Коробковых, посвящённая Международному женскому дню. Посмотреть прекрасные женские портреты можно в любое время, вход свободный.

Просмотр и обсуждение фильма «Дорога перемен» вместе с психологом (18+)

9 марта в 15:00

в креативном кластере SAMORO.doc

На сеанс кинотерапии в эти выходные приглашает психолог и арт-терапевт Анастасия Ершова. После просмотра фильма «Дорога перемен» (18+) с Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет психолог и гости встречи попробуют понять, что же стало происходить в отношениях героев. Действие картины разворачивается в середине 1950-х годов в Америке.

Кулинарный фестиваль «Боярыня Масленица» (0+)

10 марта с 11:00 до 14:00

в Городском дворце детского и юношеского творчества

Участниками кулинарного фестиваля станут профессиональные повара и любители. С 10 марта в преддверии Великого поста начинается сырная (масленичная) седмица, поэтому блюда конкурса посвятят Масленице. Их приготовят представители местных храмов и монастырей, повара ресторанов и кафе. Оценивать и выбирать самое вкусное произведение кулинарного искусства будет профессиональное жюри.

Кинолекторий «Кинокультура» (16+)

10 марта в 17:00

в креативном кластере SAMORO.doc

На этот раз гостям кинолектория предлагают посмотреть и обсудить фильм «Завтрак у Тиффани» (16+). Перед началом просмотра состоится лекция Кирилла Ваганцева, на которой он расскажет, почему картина завоевала миллионы сердец по всему миру.