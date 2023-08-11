Тагильский weekend топ-9: День города — 2023. Слушаем много музыки, смотрим парусную регату и световое шоу у фонтана, болеем за тагильский футбол и участвуем в забеге на гору Белую

О том, чем заняться с 11 по 13 августа

Предлагаем вам в эти выходные не сидеть дома, а отправиться на концертные площадки Дня города. На улицах Нижнего Тагила будет очень много музыки и других развлечений на любой вкус. Кто любит более спокойный отдых, может отправиться на экскурсию по городским улицам вместе с краеведами, а предпочитающих спорт приглашают поучаствовать в забеге на гору Белую. Все самые яркие мероприятия предстоящего уикенда — в нашей традиционной рубрике.

Концерт на День города (6+)

11 августа с 19:00 до 23:00

на площади за КДК «Современник»

Первый день празднования Дня города завершится концертом молодого исполнителя под псевдонимом Фогель (Роберт Черникин). Известность исполнителю принёс трек «Малолетняя любовь», ставший популярным на стриминговых сервисах. До выхода Фогеля создавать танцевальное настроение будут диджеи из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Москвы: DJ Mariachi&Vеtoshkin — Sax, DJ Dmitriy Fresh и Bambucha.

Забег в гору «715» (18+)

12 августа с 10:00 до 12:30

на горнолыжном комплексе «Гора Белая»

На горе Белой участникам забега предстоит преодолеть дистанцию протяжённостью 3000 метров. В 10:50 у подножья горы завершится регистрация участников, в 11:00 начнётся разминка перед забегом. Подготовить мышцы к максимальным нагрузкам поможет кандидат в мастера спорта, неоднократный победитель и призёр областных и всероссийских соревнований по самбо Михаил Малыгин. Для участия в соревнованиях необходимо заполнить заявку до конца пятницы, подробности в сообществе горнолыжного комплекса.



Фото: горнолыжный курорт «Гора Белая» во «ВКонтакте»



Световое шоу у центрального фонтана (6+)

12 августа с 21:30 до 23:30

Световое шоу — одна из фишек Дня города. В этом году увидеть красивые световые проекции можно будет на здании Драматического театра и на главном фонтане у ЗАГСа.

Флайбордисты и салют ко Дню города (6+)

12 августа в 23:15 на Тагильском пруду

Выступление флайбордистов, которое лучше всего смотреть на набережной, начнётся в 23:15. Пиротехническое шоу завершит празднование Дня города, салют начнётся в 23:30 и продлится около 10 минут.

Концерт Олега Газманова (6+)

12 августа с 22:00 до 23:00

на площади за «Современником»

Концертная программа дня завершится выступлением хедлайнера праздника Олега Газманова. Артист споёт свои знаменитые хиты, в том числе «Есаул», «Морячка», «Сделан в СССР», «Балтийский берег», «Эскадрон» и «Офицеры». Всего Газманов исполнит 22 композиции.

Парусная регата на Кубок ЕВРАЗа (6+)

13 августа с 11:00 до 17:00

в акватории Тагильского пруда

Любители парусного спорта из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Перми будут соревноваться в четырёх классах: «Луч-мини», «Луч-стандарт», «Оптимист» и «Кадет».



Фото: пресс-служба ЕВРАЗа



Всероссийский фестиваль духовых оркестров (6+)

13 августа с 15:00 до 19:00

на набережной Тагильского пруда напротив фонтана

На импровизированной сцене выступят Самарский концертный духовой оркестр, духовой оркестр «Лимон бэнд» из Нижегородской области, духовой оркестр имени Борисова из Асбеста, гости из Екатеринбурга — оркестр «Уралбэнд» и оркестр штаба 96-й дивизии Росгвардии, а также эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд» и сводный оркестр войсковых частей.



Фото: пресс-служба администрации города / Илья Колесов



Концерт памяти Виктора Цоя (6+)

13 августа в 17:00

в парке советской скульптуры «Музеон» у музея изобразительных искусств

Концерт, посвящённый Виктору Цою и ставший уже традиционным, пройдёт на свежем воздухе. В этот вечер песни Цоя исполнят Николай Матвеев, Ярослав Климанов, Георгий Ястребов, Максим Масленников, Иван Коноркин, Сергей Шамонин и ансамбль имени Тимирязева.

Футбольный матч между «Уральцем-ТС» и «Уралом-2» (0+)

13 августа в 17:00

на стадионе «Уралвагонзавод» (Ильича, 2а)

В этот раз Нижний Тагил принимает гостей из Екатеринбурга — футбольный клуб «Урал-2». Поболеть за нашу команду можно в воскресенье, вход свободный.