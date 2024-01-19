Тагильский weekend топ-8: знакомимся с новыми IT-профессиями, обсуждаем альтернативную фильм-сказку из СССР, танцуем на концерте кавер-группы, смеёмся вместе с комиками и пытаемся определить неопределённое на фотовыставке

О том, чем заняться с 19 по 21 января

Вот уже и третья неделя нового года подошла к концу. Скоро наступит весна и все снова побегут гулять на улицу. А пока в городе немного потеплело после лютых морозов, мы по традиции приготовили для вас подборку самых интересных событий предстоящих выходных.

Встреча киноклуба «Искра» (12+)

19 января в 18:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Киноклуб приглашает жителей города посмотреть советский фильм «Слёзы капали» 1982 года. Кинокартина является адаптацией сказки «Снежная королева» и рассказывает историю о Павле Ивановиче Васине из города Зареченска. Как в сказке, осколок зеркала попадает Павлу Ивановичу в глаза. И в этот момент настоящий семьянин, добрый человек, отзывчивый сосед и сослуживец превращается в холодного Кая. Теперь герой видит в своих родных только плохие черты и пороки.

После просмотра картины гости вместе с ведущей Еленой Иотовой (художницей и преподавателем изобразительного искусства) будут обсуждать интересные детали драмы режиссёра Георгия Данелии. Предварительная запись.

Концерт группы «Saturday special» (18+)

19 января в 20:00

в баре «Гора»

В пятницу у тагильчан и гостей города есть возможность послушать первый большой концерт молодой кавер-группы. Тагильские музыканты долго готовились, чтобы порадовать слушателей рок и поп-композициями.

Импровизированное шоу «Может поможет» (18+)

19 января в 22:00

в центре паровых коктейлей «План Б»

Команда тагильских комиков «Три гиены» приглашает тагильчан и гостей города на шоу в формате импровизации. Артисты будут выступать без подготовки, и все события на сцене будут определяться взаимодействием комиков и публики.

Открытие фотовыставки «По неопределённым путям» (12+)

20 января в 18:00

в креативном кластере SAMORO.doc

В субботний вечер у вас есть уникальная возможность увидеть загадочные фотографии итальянского мастера Андреа Симонато. На выставке зрители могут попытаться разгадать замысел фотохудожника, который хочет показать нам многомерность окружающего мира и открыть новые возможности для интерпретации.

День открытых дверей в «Академии TOП» (12+)

20 января в 15:30

по адресу: Ломоносова, 2А, этаж 6, офис 605

В Нижнетагильском филиале Московского международного колледжа цифровых технологий «Академия TOП» открыт набор на 2024 год. Чтобы познакомить будущих специалистов с IT-профессиями, колледж проведёт день открытых дверей. В эту субботу вы сможете узнать о востребованных направлениях в мире информационных технологий, познакомиться с работами студентов «Компьютерной Академии ТОП», посмотреть учебные классы и пройти профориентационное тестирование. Предварительная запись.

Концерт «Квартирник на Уральской» (0+)

21 января в 16:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

В это воскресенье музыканты из Екатеринбурга Наталья Овчинникова (исполнительница, педагог и руководитель КСП «Признание») и Мария Катышева (выпускница КСП «Признание») сыграют песни в зале музея в рамках программы «Квартирника на Уральской». Предварительная запись.

Фильм «Бойцовская рыбка» в кинолектории «КИНОКУЛЬТУРА» (16+)

21 января в 17:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Команда креативного кластера приглашает всех любителей кино посмотреть кинофильм режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы «Бойцовая рыбка» (1983) с участием легендарных звёзд голливуда: Мэтта Диллона, Микки Рурка, Дайана Лэйна и Денниса Хоппера. Сюжет картины — история о двух братьях, брошенных матерью ещё в детстве на отца-алкоголика. Спустя время старший по прозвищу Мотоциклист бросает криминал и уезжает из маленького городка в поисках лучшей жизни. Младший брат, Расти Джеймс, в это время пытается повторить криминальный успех брата. Но всё меняется, когда Мотоциклист возвращается в родной городишко. Вход свободный.

Open Mike «Стендап в Тагиле» (18+)

21 января в 20:00

в баре «Гора»

Приходите в бар посмотреть на свежий стендап в новом году. И больше не нужно слушать шутки про прошлогодние салаты. Ребята подготовили новый актуальный и разрывной материал специально для тагильчан.