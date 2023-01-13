Тагильский weekend топ-8: Старый Новый год, вторая часть «Аватара» и много музыки 

О том, чем заняться с 13 по 15 января
Праздничные каникулы прошли, но выходные после первой рабочей недели года никто не отменял. К тому же впереди Старый Новый год. Мы подготовили для вас подборку интересных событий, которым можно посвятить свободное время в ближайший weekend в Нижнем Тагиле.
Старый Новый год в музее (0+)
13 января с 16:00 до 19:00
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
В этот день в музее представят программу с мастер-классами, лекциями и новогодним арт-квизом для всей семьи. Здесь можно будет сплести поделку из макраме, сделать подставку под фотографию и узнать о том, как в культуре разных народов отражается образ снега.
Вечер страшных историй и гаданий (12+)
14 января в 15:00
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
Вечер в музее посвятят суевериям, страшным сказкам, а также «жутким» литературным произведениям знаменитых авторов. Атмосферной частью мероприятия станут гадания, которые помогут заглянуть в будущее и просто поднять настроение.
Концерт «Корпоратив» группы «Объезд» (18+)
13 января в 20:00
в баре «Гора»
Зажигательная группа «Объезд» не оставит вас равнодушным, на концерте можно будет потанцевать и спеть известные хиты.
Концерт Наташи Мишиной (18+)
14 января в 20:00
в баре «Гора»
Яркая Наташа Мишина исполнит песни в стиле лаунж и создаст неповторимую атмосферу пятничного вечера.
Концерт кавер-группы «Тентура» (18+)
14 января в 20:00
в гастропабе «Ленинград»
Зажигательные рок-хиты ждут гостей бара в этот вечер.
Открытие выставки «Послушайте песню иммигрантов» (12+)
13 января в 18:00
в креативном кластере Samoro.doc
Автор из Японии Йошиаки Накада демонстрирует свой взгляд на пуэрториканцев, у которых нет права голоса в США, но есть американское гражданство. На выставке можно будет увидеть фото ежегодного фестиваля пуэрториканцев.
Открытие выставки «Отражение себя» (12+)
14 января в 18:00
в креативном кластере Samoro.doc
Асьер Корера из Испании представит авторское видение уникальности каждого человека. По его словам, фотограф видит своё отражение во всём, что фотографирует.
«Аватар: путь воды» (12+)
с 12 января
в кинотеатрах «Родина 3D», «Россия» и «Мягком кинотеатре»
Вторая часть кинохита Джеймса Кэмерона о планете Пандора, ставшего одним из самых кассовых в мире. Продолжение истории вновь связано с защитой уникального мира планеты.