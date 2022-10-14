Тагильский weekend топ-8: соул, джаз и фанк, выставка индейских артефактов и встреча с поэтом

О том, чем заняться с 14 по 16 октября

В эти выходные можно посетить концерт соула, джаза и фанка, послушать флейту, встретиться с известным поэтом, посмотреть индейские артефакты, принять участие в пешеходной экскурсии и побывать на лекции о режиссёре Терри Гиллиаме, начинавшем карьеру в легендарном британском телешоу «Монти Пайтон». А теперь обо всём по порядку.

Выставка «Эльдорадо. Сокровища индейцев» (6+)

С 14 октября по 13 ноября

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

На выставке будет представлено более 100 подлинных артефактов, охватывающих период в 3500 лет. Экспонаты относятся к наследию доколумбовых цивилизаций и искусству современных индейских художников из племён, сохраняющих традиционный образ жизни и проживающих на территории современных Канады, США, Мексики, Коста-Рики, Перу и Эквадора.

Выставка «Графика народов Севера» (6+)

С 14 октября по 13 ноября

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Впервые в одном месте будет представлено творчество лучших графиков Севера, Сибири и Дальнего Востока. Художники рассказали в своих работах о родной земле и сакральных элементах культуры предков, о северном сиянии и героях легенд, показали бескрайние снежные просторы Русского Севера.

Концерт соула, джаза и фанка (18+)

14 октября в 20:00

в баре «Гора»

Джаз-бэнд Shara с солисткой Maruny исполнят композиции в стиле соула, джаза и фанка.



Встреча с известным тагильским поэтом Ириной Карениной (12+)

15 октября в 13:00

в Мемориально-литературном музее А. П. Бондина

В Нижний Тагил приедет член Союза писателей РФ и Республики Беларусь Ирина Каренина. Это прекрасная возможность познакомиться с творчеством поэта и услышать новые произведения.

Лекция «Жизнерадостный и мрачный Терри Гиллиам» (6+)

15 октября в 14:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Посетители лекции смогут узнать, из чего состоит фантасмагорическая вселенная режиссёра Терри Гиллиама, который начинал кинокарьеру в легендарном британском телешоу «Монти Пайтон» (18+), где был художником-аниматором и соавтором сценариев.

Концерт «Флейтовые фантазии» (12+)

15 октября в 17:00

в Нижнетагильской филармонии

Ансамбли из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска исполнят разножанровую концертную программу, в которой флейта — главный герой.

Концерт кавер-группы Well Dance Band (18+)

15 октября в 22:00

в гастропабе «Ленинград»

Кавер-группа из Екатеринбурга Well Dance Band сыграет танцевальные треки всех времён и русский рок.

Пешеходная экскурсия «Сердце Тагила» (6+)

16 октября в 14:00

начало экскурсии от Нижнетагильского музея-заповедника

Участникам экскурсии расскажут, где находились «красные палаты», Господский дом. Также их познакомят с комплексом зданий, которые входили в административно-усадебный ансамбль главного управления горнозаводского округа Демидовых.