Тагильский weekend топ-8: смотрим снимки из Перу и Австралии, покоряем Лисью гору и танцуем под рок-н-ролльные хиты

О том, чем заняться с 7 по 9 октября
Неважно, какой выдалась ваша рабочая неделя — лёгкой или трудной, — мы предлагаем поднять себе настроение, отдохнуть вне дома и отвлечься на что-то действительно любопытное. О самых интересных событиях грядущего уик-энда в Нижнем Тагиле читайте в нашей традиционной подборке.
Концерт Арсена Мукенди и оркестра «Тагил-бэнд» (12+)
7 октября в 18:30
в Нижнетагильской филармонии
Харизматичный участник вокальных телепроектов «Голос» (16+) и «Главная сцена» (16+) Арсен Мукенди вновь выступит на тагильской сцене. Уроженец Конго вместе с эстрадно-духовым оркестром «Тагил-бэнд» представит программу из фанка, соула и рок-н-ролла.
Концерт группы «Рыба пила» из Екатеринбурга (18+)
8 октября в 20:00
в баре «Гора»
Яркие ребята из группы «Рыба пила» зажгут в эту субботу. Гостей бара ждут задушевные мелодии, рок-н-ролльный драйв, отличные тексты и остроумные комментарии самих музыкантов.
Открытие выставки «Южноавстралийская глубинка» (12+)
8 октября в 18:00
в креативном кластере Samoro.doc
Австралийский фотограф Лиам Джексон представит тагильчанам серию снимков австралийской сельской местности. Работы посвящены красоте сельского ландшафта.
Открытие выставки «Возвращение» (12+)
9 октября в 18:00
в креативном кластере Samoro.doc
Фотопроект Виктора Гамарра Гойкочеа из Перу отражает взгляд автора на природу и показывает состояние людей, запечатлённых на его снимках.
Открытие выставки «Тагил моего сердца» (12+)
7 октября в 16:00
в библиотеке № 7
На выставке свои творения представят учащиеся Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна. Гости увидят пленэрные работы, отражающие индустриальное наследие и природную красоту Нижнего Тагила.
Детский мастер-класс «Декоративная подвеска» (6+)
8 октября в 13:00
в мастерской «Вместе» в Доме художника
На занятии под руководством Ксении Астафьевой каждый ребёнок сможет составить готовую композицию на веточке. Ребята слепят фигурки и украсят деревянные формочки, которые впоследствии станут подвесками. Для записи нужно писать в личные сообщения Ксении Астафьевой или звонить по номеру телефона 8 (938) 871-84-18.
Обзорная экскурсия по дому Худояровых (6+)
9 октября в 14:00
в музее истории подносного промысла «Дом Худояровых»
На экскурсии в музее Худояровых можно узнать об уральской лаковой росписи по металлу, секретах изготовления красок, а также увидеть старинные подносы, покрытые знаменитым «хрустальным» лаком, рецепт которого утерян. Телефон для справок и заявок: 8 (3435) 37-02-01 (добавочный код 330 или 331).
Чемпионат по спортивному туризму (16+)
9 октября в 09:00
на Лисьей горе
Участникам предстоит преодолеть восемь этапов: подъём по склону, траверс по перилам, спуск, параллельные перила, переправа по бревну, горизонтальный маятник, навесная переправа и вертикальный маятник. Принять участие в соревнованиях смогут команды из туристических клубов. Также вы можете просто прийти и поддержать спортсменов.