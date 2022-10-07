Тагильский weekend топ-8: смотрим снимки из Перу и Австралии, покоряем Лисью гору и танцуем под рок-н-ролльные хиты

О том, чем заняться с 7 по 9 октября

Неважно, какой выдалась ваша рабочая неделя — лёгкой или трудной, — мы предлагаем поднять себе настроение, отдохнуть вне дома и отвлечься на что-то действительно любопытное. О самых интересных событиях грядущего уик-энда в Нижнем Тагиле читайте в нашей традиционной подборке.

Концерт Арсена Мукенди и оркестра «Тагил-бэнд» (12+)

7 октября в 18:30

в Нижнетагильской филармонии

Харизматичный участник вокальных телепроектов «Голос» (16+) и «Главная сцена» (16+) Арсен Мукенди вновь выступит на тагильской сцене. Уроженец Конго вместе с эстрадно-духовым оркестром «Тагил-бэнд» представит программу из фанка, соула и рок-н-ролла.

Концерт группы «Рыба пила» из Екатеринбурга (18+)

8 октября в 20:00

в баре «Гора»

Яркие ребята из группы «Рыба пила» зажгут в эту субботу. Гостей бара ждут задушевные мелодии, рок-н-ролльный драйв, отличные тексты и остроумные комментарии самих музыкантов.

Открытие выставки «Южноавстралийская глубинка» (12+)

8 октября в 18:00

в креативном кластере Samoro.doc

Австралийский фотограф Лиам Джексон представит тагильчанам серию снимков австралийской сельской местности. Работы посвящены красоте сельского ландшафта.

Открытие выставки «Возвращение» (12+)

9 октября в 18:00

в креативном кластере Samoro.doc

Фотопроект Виктора Гамарра Гойкочеа из Перу отражает взгляд автора на природу и показывает состояние людей, запечатлённых на его снимках.

Открытие выставки «Тагил моего сердца» (12+)

7 октября в 16:00

в библиотеке № 7

На выставке свои творения представят учащиеся Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна. Гости увидят пленэрные работы, отражающие индустриальное наследие и природную красоту Нижнего Тагила.

Детский мастер-класс «Декоративная подвеска» (6+)

8 октября в 13:00

в мастерской «Вместе» в Доме художника

На занятии под руководством Ксении Астафьевой каждый ребёнок сможет составить готовую композицию на веточке. Ребята слепят фигурки и украсят деревянные формочки, которые впоследствии станут подвесками. Для записи нужно писать в личные сообщения Ксении Астафьевой или звонить по номеру телефона 8 (938) 871-84-18.

Обзорная экскурсия по дому Худояровых (6+)

9 октября в 14:00

в музее истории подносного промысла «Дом Худояровых»

На экскурсии в музее Худояровых можно узнать об уральской лаковой росписи по металлу, секретах изготовления красок, а также увидеть старинные подносы, покрытые знаменитым «хрустальным» лаком, рецепт которого утерян. Телефон для справок и заявок: 8 (3435) 37-02-01 (добавочный код 330 или 331).

Чемпионат по спортивному туризму (16+)

9 октября в 09:00

на Лисьей горе

Участникам предстоит преодолеть восемь этапов: подъём по склону, траверс по перилам, спуск, параллельные перила, переправа по бревну, горизонтальный маятник, навесная переправа и вертикальный маятник. Принять участие в соревнованиях смогут команды из туристических клубов. Также вы можете просто прийти и поддержать спортсменов.