Тагильский weekend топ-8: широкая Масленица, летающие лыжники, комиксы, рок в гастропабе и Stand Up

О том, чем заняться с 15 по 17 марта
Эти выходные обещают быть вкусными и интересными, потому что тагильчан ждёт широкая Масленица. Советуем вам не сидеть дома, а посетить различные мероприятия в городе и за его пределами. А поможет вам в этом наша традиционная подборка самых ярких событий предстоящего уик-энда.
Просмотр и обсуждение фильма «Зеркало» (12+)
15 марта в 18:00
в культурном центре Дом Окуджавы
Этот фильм состоит из разных эпизодов, по большей части являющихся воспоминаниями главного героя, это путь рефлексии, концентрации на своих внутренних переживаниях. «Зеркало» (12+) говорит об отношениях между человеком и его семьёй, человеком и историей его страны. Весь фильм Андрея Тарковского — это зеркало, поставленное перед нами. Мы должны узнать и понять себя в этом зеркале.
Волейбольный матч «Уралочка НТМК» против команды «Атом-Курск» (6+)
15 марта в 18:00
в «Металлург-Форуме»
В эту субботу в рамках чемпионата России по волейболу среди женских команд свердловские волейболистки проведут матч на домашней площадке с командой из Курска. Вход свободный.
Беседа-лекция с творческим занятием «Комиксы. Так ли просто?» (6+)
16 марта в 13:30
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
Музей приглашает всех любителей комиксов принять участие в мероприятии. Это прекрасная возможность узнать историю возникновения этого направления в изобразительном искусстве и литературе, открыть для себя разные форматы комиксов, рассмотреть издания разных лет, а также поделиться своей личной коллекцией. После лекции можно будет попробовать создать авторский сюжет в рамках комикса, используя классическую технику исполнения.
Концерт группы Well Dance Band (18+)
16 марта в 22:00
в гастропабе Ленинград
Well Dance Band — кавер-группа для любителей настоящей живой музыки и ценителей прожаренных хитов! Русский бодрый рок и мегатанцевальные треки всех времён — всё, что нужно для классного настроения в пабе!
Развлекательная программа «Щедрая масленица» (6+)
17 марта с 13:00 до 16:00
в посёлке Черноисточинск, Кирова 2а
Гостей ждёт развлекательная программа: концерты, ярмарки, мастер-классы, конкурсы, сжигание Масленицы, а также аттракционы «Дорога смелых», «Бой подушками на бревне», «Масленичный столб», «Блиномёт» и другое.
Развлекательная программа «Широкая масленица» (6+)
17 марта в 14:00
в парке имени Бондина, на площади у колеса обозрения
Тагильчан ждут масленичные игры, конкурсы и забавы. А также выступление солистов и творческих коллективов досугового центра «Урал».
Stand Up Best (18+)
17 марта в 19:00
в комфорт-холле Loft
Все любители юмора смогут от души посмеяться на юмористическом шоу Stand Up Best. Организаторы гарантируют отличное времяпрепровождение и заряд положительных эмоций.
Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина (0+)
17 и 18 марта
на комплексе трамплинов «Аист»
Лучшие летающие лыжники будут бороться за звание чемпиона страны.