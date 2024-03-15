Тагильский weekend топ-8: широкая Масленица, летающие лыжники, комиксы, рок в гастропабе и Stand Up

О том, чем заняться с 15 по 17 марта

Эти выходные обещают быть вкусными и интересными, потому что тагильчан ждёт широкая Масленица. Советуем вам не сидеть дома, а посетить различные мероприятия в городе и за его пределами. А поможет вам в этом наша традиционная подборка самых ярких событий предстоящего уик-энда.

Просмотр и обсуждение фильма «Зеркало» (12+)

15 марта в 18:00

в культурном центре Дом Окуджавы

Этот фильм состоит из разных эпизодов, по большей части являющихся воспоминаниями главного героя, это путь рефлексии, концентрации на своих внутренних переживаниях. «Зеркало» (12+) говорит об отношениях между человеком и его семьёй, человеком и историей его страны. Весь фильм Андрея Тарковского — это зеркало, поставленное перед нами. Мы должны узнать и понять себя в этом зеркале.

Волейбольный матч «Уралочка НТМК» против команды «Атом-Курск» (6+)

15 марта в 18:00

в «Металлург-Форуме»

В эту субботу в рамках чемпионата России по волейболу среди женских команд свердловские волейболистки проведут матч на домашней площадке с командой из Курска. Вход свободный.

Беседа-лекция с творческим занятием «Комиксы. Так ли просто?» (6+)

16 марта в 13:30

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Музей приглашает всех любителей комиксов принять участие в мероприятии. Это прекрасная возможность узнать историю возникновения этого направления в изобразительном искусстве и литературе, открыть для себя разные форматы комиксов, рассмотреть издания разных лет, а также поделиться своей личной коллекцией. После лекции можно будет попробовать создать авторский сюжет в рамках комикса, используя классическую технику исполнения.

Концерт группы Well Dance Band (18+)

16 марта в 22:00

в гастропабе Ленинград

Well Dance Band — кавер-группа для любителей настоящей живой музыки и ценителей прожаренных хитов! Русский бодрый рок и мегатанцевальные треки всех времён — всё, что нужно для классного настроения в пабе!

Развлекательная программа «Щедрая масленица» (6+)

17 марта с 13:00 до 16:00

в посёлке Черноисточинск, Кирова 2а

Гостей ждёт развлекательная программа: концерты, ярмарки, мастер-классы, конкурсы, сжигание Масленицы, а также аттракционы «Дорога смелых», «Бой подушками на бревне», «Масленичный столб», «Блиномёт» и другое.

Развлекательная программа «Широкая масленица» (6+)

17 марта в 14:00

в парке имени Бондина, на площади у колеса обозрения

Тагильчан ждут масленичные игры, конкурсы и забавы. А также выступление солистов и творческих коллективов досугового центра «Урал».

Stand Up Best (18+)

17 марта в 19:00

в комфорт-холле Loft

Все любители юмора смогут от души посмеяться на юмористическом шоу Stand Up Best. Организаторы гарантируют отличное времяпрепровождение и заряд положительных эмоций.

Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина (0+)

17 и 18 марта

на комплексе трамплинов «Аист»

Лучшие летающие лыжники будут бороться за звание чемпиона страны.