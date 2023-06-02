Тагильский weekend топ-8: послушать диджейский сет, сыграть в настольный квиз, отметить Всемирный день защиты окружающей среды, побывать на ювелирной выставке и спеть в микрофон в любимом баре

О том, чем заняться с 2 по 4 июня
Почувствовать наступившее лето, создать праздничное настроение, переключиться с повседневных забот на приятный медитативный отдых можно в предстоящие выходные. Подробно о насыщенной культурной программе этого уик-энда в Нижнем Тагиле читайте в нашей подборке.
Открытие выставки «Городские истории» (6+)
2 июня в 16:00
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
К 300-летию Екатеринбурга художники Алексей Попов и Елена Железнова подготовили необычную коллекцию ювелирных украшений, инкрустированных драгоценными камнями. В Нижнем Тагиле выставка будет открыта до 23 июля. Среди экспонатов — перстни с изображениями знаковых объектов Екатеринбурга (Белой башни, Дома обороны, здания гостиницы «Исеть» и других).
Выступление диджея Mari Zell (18+)
2 июня в 22:00
в баре «Гора»
Вечер долгожданной пятницы украсит своим сетом диджей из Екатеринбурга Mari Zell, которая возвращается к выступлениям после перерыва. Теперь она готова радовать слушателей своим творчеством, дарить энергию, вдохновение и позитив.
Слоновий настольный квиз (16+)
3 июня с 13:00 до 18:00
в читальном зале Центральной городской библиотеки
В эту субботу для всех любителей настолок состоится игротека и квиз, приуроченный ко Дню настольных игр. Его проводит организация «СЛОН. Настольное сообщество Нижнего Тагила». Организаторы уточняют, что подождут тех, кто будет опаздывать, и просят сообщить об этом в группе во «ВКонтакте».
Всемирный день защиты окружающей среды (0+)
3 июня с 13:00 до 15:00
в Музее природы и охраны окружающей среды
Принять участие в мастер-классах и квестах в честь праздника природы может любой желающий. На встрече организаторы расскажут о том, что такое экопривычки, как люди оценивают «здоровье» рек Урала, а также о преображении испорченных вещей. Вместе с ведущими можно будет создать свой неповторимый пейзаж с помощью красок из чая и кофе, узнать актуальные сведения о переработке мусора и сделать селфи в тематической фотозоне. Подробности по телефонам: +7 (3435) 37-02-01, +7 (909) 022-52-79.
Мастер-класс по созданию 3D-персонажей Roblox (6+)
3 июня в 13:30
в летнем лагере Академии ТОП (улица Ломоносова, 2а, 6-й этаж)
В эти выходные состоится пробный день летней лагерной смены в Академии ТОП. Записаться на встречу можно по ссылке и по телефону +7 (3435) 96-38-35, а также через сообщения в мессенджер WhatsApp +7 (965) 517-95-50 с пометкой «хочу на пробный день в лагерь» или «хочу на мастер-класс».
Лекция «Рождение киноавангарда» (16+)
4 июня в 14:00
в кинотеатре «Красногвардеец»
Кинотеатр приглашает на вторую лекцию, которая состоится в рамках образовательного проекта «История кино в 8 вечерах и 100 фрагментах». Автор курса — Виталий Скорев, методист по кино, член Гильдии неигрового кино и телевидения. Мероприятие пройдёт в Малом зале. Вход: 100 рублей.
Вокальная встреча «Хочу и пою» (18+)
4 июня в 19:30
в баре «Гора»
В это воскресенье уютный бар приглашает всех непрофессиональных любителей вокала в гости, где они смогут попеть в своё удовольствие. Как признаются организаторы, для участников каждая такая встреча — настоящий праздник, где не стыдно быть собой, где тепло встречают и всегда поддерживают.
Открытие фотовыставки «По родной стране с фотокамерой в руке» (16+)
4 июня в 18:00
в креативном кластере SAMORO.doc
На вернисаже тагильчане могут познакомиться с фотоработами Ксении Богдановой, которая побывала в разных уголках России: на полуострове в Калининградской области, в Карелии, на Балтийском побережье, в Сибири. Автор представит зрителям свои трогательные работы, которые наполнены духом приключений и искренней любовью к родной земле. Художница будет присутствовать на открытии выставки, подробнее расскажет о своих путешествиях и ответит на вопросы.