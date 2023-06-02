Тагильский weekend топ-8: послушать диджейский сет, сыграть в настольный квиз, отметить Всемирный день защиты окружающей среды, побывать на ювелирной выставке и спеть в микрофон в любимом баре

О том, чем заняться с 2 по 4 июня

Почувствовать наступившее лето, создать праздничное настроение, переключиться с повседневных забот на приятный медитативный отдых можно в предстоящие выходные. Подробно о насыщенной культурной программе этого уик-энда в Нижнем Тагиле читайте в нашей подборке.

Открытие выставки «Городские истории» (6+)

2 июня в 16:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

К 300-летию Екатеринбурга художники Алексей Попов и Елена Железнова подготовили необычную коллекцию ювелирных украшений, инкрустированных драгоценными камнями. В Нижнем Тагиле выставка будет открыта до 23 июля. Среди экспонатов — перстни с изображениями знаковых объектов Екатеринбурга (Белой башни, Дома обороны, здания гостиницы «Исеть» и других).



Выступление диджея Mari Zell (18+)

2 июня в 22:00

в баре «Гора»

Вечер долгожданной пятницы украсит своим сетом диджей из Екатеринбурга Mari Zell, которая возвращается к выступлениям после перерыва. Теперь она готова радовать слушателей своим творчеством, дарить энергию, вдохновение и позитив.



Слоновий настольный квиз (16+)

3 июня с 13:00 до 18:00

в читальном зале Центральной городской библиотеки

В эту субботу для всех любителей настолок состоится игротека и квиз, приуроченный ко Дню настольных игр. Его проводит организация «СЛОН. Настольное сообщество Нижнего Тагила». Организаторы уточняют, что подождут тех, кто будет опаздывать, и просят сообщить об этом в группе во «ВКонтакте».

Всемирный день защиты окружающей среды (0+)

3 июня с 13:00 до 15:00

в Музее природы и охраны окружающей среды

Принять участие в мастер-классах и квестах в честь праздника природы может любой желающий. На встрече организаторы расскажут о том, что такое экопривычки, как люди оценивают «здоровье» рек Урала, а также о преображении испорченных вещей. Вместе с ведущими можно будет создать свой неповторимый пейзаж с помощью красок из чая и кофе, узнать актуальные сведения о переработке мусора и сделать селфи в тематической фотозоне. Подробности по телефонам: +7 (3435) 37-02-01, +7 (909) 022-52-79.

Мастер-класс по созданию 3D-персонажей Roblox (6+)

3 июня в 13:30

в летнем лагере Академии ТОП (улица Ломоносова, 2а, 6-й этаж)

В эти выходные состоится пробный день летней лагерной смены в Академии ТОП. Записаться на встречу можно по ссылке и по телефону +7 (3435) 96-38-35, а также через сообщения в мессенджер WhatsApp +7 (965) 517-95-50 с пометкой «хочу на пробный день в лагерь» или «хочу на мастер-класс».



Лекция «Рождение киноавангарда» (16+)

4 июня в 14:00

в кинотеатре «Красногвардеец»

Кинотеатр приглашает на вторую лекцию, которая состоится в рамках образовательного проекта «История кино в 8 вечерах и 100 фрагментах». Автор курса — Виталий Скорев, методист по кино, член Гильдии неигрового кино и телевидения. Мероприятие пройдёт в Малом зале. Вход: 100 рублей.

Вокальная встреча «Хочу и пою» (18+)

4 июня в 19:30

в баре «Гора»

В это воскресенье уютный бар приглашает всех непрофессиональных любителей вокала в гости, где они смогут попеть в своё удовольствие. Как признаются организаторы, для участников каждая такая встреча — настоящий праздник, где не стыдно быть собой, где тепло встречают и всегда поддерживают.

Открытие фотовыставки «По родной стране с фотокамерой в руке» (16+)

4 июня в 18:00

в креативном кластере SAMORO.doc

На вернисаже тагильчане могут познакомиться с фотоработами Ксении Богдановой, которая побывала в разных уголках России: на полуострове в Калининградской области, в Карелии, на Балтийском побережье, в Сибири. Автор представит зрителям свои трогательные работы, которые наполнены духом приключений и искренней любовью к родной земле. Художница будет присутствовать на открытии выставки, подробнее расскажет о своих путешествиях и ответит на вопросы.