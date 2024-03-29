Тагильский weekend топ-8: поэтический полдник, театральный воркшоп, фестивальное кино 

О том, чем заняться с 29 по 31 марта
После трагедии в «Крокусе» свердловские власти ограничили проведение развлекательных мероприятий, но сейчас культурная жизнь в городах постепенно возвращается к привычному ритму, и в эти выходные в Нижнем Тагиле есть что посмотреть и послушать. Для тех, кто хочет отвлечься от тяжёлых новостей, мы подготовили нашу традиционную подборку самых ярких событий предстоящего уик-энда.
Открытие персональной выставки авторской куклы «Иголочка, ниточка, душа» (0+)
29 марта в 16:00
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
Персональная выставка тагильской художницы и преподавателя художественного отделения Детской школы искусств № 1 Елены Воропаевой погрузит в мир художественного текстиля. На выставке будут представлены набивные куклы из ткани, украшенные вышивкой и бисером. Выставка будет открыта до 19 мая, она располагается в главном здании музея.
Последний день киномарафона Arctic Open 2024 (16+)
29 марта в 18:00
в кинотеатре «Красногвардеец»
В последний день фестиваля в кинотеатре покажут документальную картину «Лицо» (16+). Фильм расскажет историю молодого человека из якутского села Дьулустана Мухина. Однажды фотография с его изображением попала на фотовыставки и обложки мировых журналов. Он уже снялся в паре якутских фильмов, впереди его ждёт Голливуд.
Поэтический полдник (0+)
30 марта в 15:00
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
Поэтическое мероприятие пройдёт в окружении работ выставки «Молодёжь о молодёжи» (0+). Прочесть любимые стихотворения на тему весны, любви и молодости могут профессионалы и любители. Выступления поэтов и чтецов будут сопровождаться знакомством с произведениями изобразительного искусства и их авторами, а художники сделают зарисовки на тему вечера и услышанных стихов.
Квартирник «Соединение сердец» (16+)
30 марта в 16:00
в культурном центре «Дом Окуджавы»
К празднованию 100-летия со дня рождения Булата Окуджавы новую программу представит бард Светлана Спесивцева. Она приедет в Нижний Тагил из Озёрска. Исполнительница в 2022 году стала обладательницей гран-при фестиваля-конкурса «Возьмёмся за руки, друзья…». В программе прозвучат песни и стихи Булата Окуджавы, посвящённые Белле Ахмадулиной, Галине Смоляниновой и Ольге Арцимович. Также гостья представит известные композиции из кинофильмов и произведения на музыку собственного сочинения. На мероприятие потребуется запись.
Театральный воркшоп (6+)
30 марта с 15:00 до 18:00
в креативном кластере SAMORO.doc
Испытать себя в различных аспектах подготовки театральных представлений под руководством профессионалов можно на этом мероприятии. Участники воркшопа пройдут через все этапы репетиционного процесса, от анализа художественного материала до тренировок и экспромтного написания авторской мини-пьесы методом сторителлинга.
Квест «Тайны старого особняка» (12+)
30 марта в 18:00, 19:00, 20:00
в музее быта и ремёсел горнозаводского населения «Господский дом» (улица Тагильская, 26)
Господский дом был построен в конце 20-х годов XIX века. Что происходило в нём за последние 200 лет? Сколько тайн хранят эти старинные стены? Перенестись в увлекательное прошлое предлагают в эти выходные. Вы можете собрать свою команду заранее или стать частью сборной группы. Обязательно сообщите о своём участии по телефону 8 (909) 017-16-63.
Квест по ориентированию для всей семьи (0+)
31 марта
в парке имени Бондина
Мероприятие отлично подойдёт для всей семьи. Можно потренироваться определять направление по компасу и поучаствовать в квесте. Компасы будут предоставлены. После квеста для ребят подготовили занятие в игровой форме в турклубе «Азимут», который находится неподалёку. С собой нужно взять печенье к чаю, сменную обувь или бахилы. Мероприятие проведёт инструктор-методист Алёна Александровна Лошакова. Предварительная запись и вопросы по телефону 8 (912) 285-19-36.
Импровизационное шоу тагильских комиков «Может поможет» (16+)
31 марта в 19:00
в комфорт-холле LOFT
Проведите воскресный вечер на юмористическом импровизационном шоу в компании друзей.