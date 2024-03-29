Тагильский weekend топ-8: поэтический полдник, театральный воркшоп, фестивальное кино 

О том, чем заняться с 29 по 31 марта

После трагедии в «Крокусе» свердловские власти ограничили проведение развлекательных мероприятий, но сейчас культурная жизнь в городах постепенно возвращается к привычному ритму, и в эти выходные в Нижнем Тагиле есть что посмотреть и послушать. Для тех, кто хочет отвлечься от тяжёлых новостей, мы подготовили нашу традиционную подборку самых ярких событий предстоящего уик-энда.

Открытие персональной выставки авторской куклы «Иголочка, ниточка, душа» (0+)

29 марта в 16:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Персональная выставка тагильской художницы и преподавателя художественного отделения Детской школы искусств № 1 Елены Воропаевой погрузит в мир художественного текстиля. На выставке будут представлены набивные куклы из ткани, украшенные вышивкой и бисером. Выставка будет открыта до 19 мая, она располагается в главном здании музея.

Последний день киномарафона Arctic Open 2024 (16+)

29 марта в 18:00

в кинотеатре «Красногвардеец»

В последний день фестиваля в кинотеатре покажут документальную картину «Лицо» (16+). Фильм расскажет историю молодого человека из якутского села Дьулустана Мухина. Однажды фотография с его изображением попала на фотовыставки и обложки мировых журналов. Он уже снялся в паре якутских фильмов, впереди его ждёт Голливуд.

Поэтический полдник (0+)

30 марта в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Поэтическое мероприятие пройдёт в окружении работ выставки «Молодёжь о молодёжи» (0+). Прочесть любимые стихотворения на тему весны, любви и молодости могут профессионалы и любители. Выступления поэтов и чтецов будут сопровождаться знакомством с произведениями изобразительного искусства и их авторами, а художники сделают зарисовки на тему вечера и услышанных стихов.

Квартирник «Соединение сердец» (16+)

30 марта в 16:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

К празднованию 100-летия со дня рождения Булата Окуджавы новую программу представит бард Светлана Спесивцева. Она приедет в Нижний Тагил из Озёрска. Исполнительница в 2022 году стала обладательницей гран-при фестиваля-конкурса «Возьмёмся за руки, друзья…». В программе прозвучат песни и стихи Булата Окуджавы, посвящённые Белле Ахмадулиной, Галине Смоляниновой и Ольге Арцимович. Также гостья представит известные композиции из кинофильмов и произведения на музыку собственного сочинения. На мероприятие потребуется запись.

Театральный воркшоп (6+)

30 марта с 15:00 до 18:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Испытать себя в различных аспектах подготовки театральных представлений под руководством профессионалов можно на этом мероприятии. Участники воркшопа пройдут через все этапы репетиционного процесса, от анализа художественного материала до тренировок и экспромтного написания авторской мини-пьесы методом сторителлинга.

Квест «Тайны старого особняка» (12+)

30 марта в 18:00, 19:00, 20:00

в музее быта и ремёсел горнозаводского населения «Господский дом» (улица Тагильская, 26)

Господский дом был построен в конце 20-х годов XIX века. Что происходило в нём за последние 200 лет? Сколько тайн хранят эти старинные стены? Перенестись в увлекательное прошлое предлагают в эти выходные. Вы можете собрать свою команду заранее или стать частью сборной группы. Обязательно сообщите о своём участии по телефону 8 (909) 017-16-63.

Квест по ориентированию для всей семьи (0+)

31 марта

в парке имени Бондина

Мероприятие отлично подойдёт для всей семьи. Можно потренироваться определять направление по компасу и поучаствовать в квесте. Компасы будут предоставлены. После квеста для ребят подготовили занятие в игровой форме в турклубе «Азимут», который находится неподалёку. С собой нужно взять печенье к чаю, сменную обувь или бахилы. Мероприятие проведёт инструктор-методист Алёна Александровна Лошакова. Предварительная запись и вопросы по телефону 8 (912) 285-19-36.

Импровизационное шоу тагильских комиков «Может поможет» (16+)

31 марта в 19:00

в комфорт-холле LOFT

Проведите воскресный вечер на юмористическом импровизационном шоу в компании друзей.