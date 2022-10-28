Тагильский weekend топ-8: любуемся полотнами Зураба Церетели, отправляемся на Хэллоуин-квест на английском и слушаем кантри

О том, чем заняться с 28 по 30 октября

Неожиданно тёплый и бесснежный октябрь подходит к концу. Впереди последний месяц осени, которая пока не планирует уступать место холодам. В эти выходные в Нижнем Тагиле можно будет принять участие в Хэллоуине, но если вы не питаете любви к этому мистическому празднику, в нашей подборке всё равно найдутся интересные мероприятия.

Концерт группы из Екатеринбурга Double Scotch (18+)

28 октября в 20:00

в баре «Гора»

Группа из Екатеринбурга Double Scotch создаст своей музыкой настоящую атмосферу кантри. В этот вечер музыканты исполнят композиции Blake Shelton, Luke Bryan и John Denver.

Поэтическая дуэль на Хэллоуин (18+)

30 октября в 18:00

в баре «Гора»

В это воскресенье участники поэтического баттла будут соревноваться в декламации страшных стихов. Принять участие в состязании и прочесть свои стихи может любой желающий.

Выставка «Этот прекрасный мир» (12+)

с 26 октября по 15 января

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

На выставке известного российского художника и скульптора, президента Российской академии художеств Зураба Церетели представлены живописные полотна, созданные им за последние 10 лет.

Открытие выставки «Искусство вокруг» (12+)

29 октября в 18:00

в креативном кластере Samoro.doc

Выставка российского фотографа Максима Тарасова покажет красоту и простоту окружающей нас природы. То, что мы видим каждый день, становится частью нас, считает автор, который будет присутствовать на открытии выставки.

Открытие выставки (Light)Ness (12+)

30 октября в 18:00

в креативном кластере Samoro.doc

На выставке испанского фотографа Марка Сириси будут представлены его портретные работы из разных серий. В своих снимках автор использует свет, чтобы лучше показать суть человека.

Хэллоуин-квест на английском (12+)

29 октября с 16:00 до 18:00

в языковом центре «Твой учитель»

Участники квеста получат задания по фильму «Фантастические твари и где они обитают» (12+) и отправятся в путешествие по Лондону, где в игровой форме будут знакомиться с достопримечательностями города и выполнять задания. Записаться на мероприятие можно по телефону 8 (902) 58-777-60.

Встреча «Издательское дело» (12+)

30 октября в 14:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

В рамках фестиваля «Говорит Тагил» (6+) спикеры, неоднократно выпускавшие книги и каталоги, выступят в музее и поделятся своим издательским опытом. Среди гостей встречи — заместитель директора музея искусств Надежда Гундырева, художник Владимир Зуев, член Союза писателей России прозаик Борис Телков, автор книг для детей Оксана Исупова, руководитель городского литературного объединения «ВМесто тысячи слов» Яков Разливинский.

Театр теней «Алёнушкины сказки» (6+)

29 октября в 13:00

в выставочных залах музея-заповедника «Горнозаводской Урал»

На мероприятии для взрослых и детей можно будет не только увидеть театр теней с героями любимых «Алёнушкиных сказок» (0+) Мамина-Сибиряка, но и самим изготовить фигурки для постановки.