Тагильский weekend топ-8: концерт памяти Высоцкого, ретрофильм с Гретой Гарбо, истории об известных инженерах, футбол и мастер-класс по литью бумаги

О том, чем заняться с 10 по 12 ноября

Ноябрьская оттепель располагает к тому, чтобы провести выходные вне дома. Наша традиционная подборка самых интересных событий предстоящего уикенда поможет выбрать мероприятие по душе.

Концерт памяти Владимира Высоцкого (16+)

10 ноября в 20:00

в баре «Гора»

Для поклонников творчества Владимира Высоцкого в пятничный вечер пройдёт концерт его памяти. В мероприятии примут участие актёр молодёжного театра Павел Старцев и музыканты Олег Вахрушев и Антон Попов.

Просмотр отечественного триллера «Синдром» (16+)

10 ноября в 21:00

в кинотеатре «Красногвардеец»

Случайная автомобильная авария меняет жизнь супругов Кирилла и Маши. Девушка не помнит своего мужа, и он кажется ей пугающе идеальным. Калейдоскоп событий и странных совпадений приводит Машу к пониманию, что она не может доверять себе.

Игровая экскурсия «Инженеры творят будущее» (0+)

11 ноября в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

В субботу тагильчане смогут посетить выставку и игровую экскурсию в рамках городской краеведческой игры «Я тагильчанин». На выставке посетителей ждут работы художников, которые отражают инженерную мысль. Сотрудники музея на игровой экскурсии расскажут детям и взрослым об инженерных специальностях прошлого столетия и о знаменитых инженерах, таких как Рудольф Дизель — изобретатель двигателя внутреннего сгорания. Предварительная запись обязательна.

Просмотр искрометной комедии «Ниночка» в кинолектории «Кинокультура» (12+)

11 ноября в 17:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Посвятите вечер просмотру ретрокомедии «Ниночка» режиссёра Эрнста Любича 1939 года с главной звездой Голливуда 1940-х — Гретой Гарбо. Фильм рассказывает о борьбе коммунистов с капиталистическим режимом в Париже. У главной революционерки Ниночки особая миссия, с которой она отправляется в Город Любви.

Концерт Saturday Soul с Алиной Кабай и группой Blues Line (16+)

11 ноября в 20:00

в баре «Гора»

В субботний вечер приходите послушать душевный совместный концерт Алины Кабай и энергичной блюз-рок-группы Blues Line.

Пеший поход на гору Липовую (6+)

12 ноября в 09:00

Гора Липовая на северо-восточной окраине посёлка Черноисточинск

Любители активного отдыха могут отправиться в однодневный поход вместе с клубом «Азимут». Во время пешей прогулки туристы поднимутся на гору высотой 386 метров, с которой открываются красивые виды на посёлок Черноисточинск, Нижний Тагил, горы Дыроватик, Юрьев Камень, Долгую, Голый Камень. Предварительная запись в турклубе «Азимут».

Футбольный матч ФК «Уралец-ТС» против «Динамо Барнаул» (6+)

12 ноября в 14:00

на стадионе «Уралвагонзавода»

В воскресенье состоится завершающий матч этого сезона. Приходите поболеть за тагильскую команду «Уралец-ТС», которая сыграет на домашнем поле против футбольного клуба «Динамо Барнаул». Вход свободный.

Мастер-класс по литью бумаги от «Макраме & студия переработки бумаги» (0+)

12 ноября с 14:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Каждый желающий сможет своими руками создать оригинальные изделия из переработанной бумаги с помощью трафаретов и штампов, красок и блёсток. Готовую работу можно подарить своим близким или вписать в интерьер дома. Предварительная запись.