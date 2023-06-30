Тагильский weekend топ-8: импровизационный StandUp, японский артхаус, пешая прогулка по Вые и экскурсия на сапбордах

О том, чем заняться с 30 июня по 2 июля

Июль подкрался незаметно, а это значит, что впереди только самые жаркие дни, витамин D, путешествия, пикники и незабываемый отдых на природе. Встретить самый разгар лета с пользой и наполнить повседневность позитивом можно благодаря нашей подборке интересных событий предстоящего уикенда.

Импровизационное StandUp-шоу «Может поможет» (18+)

30 июня в 19:00

в креативном кластере SAMORO.doc

В долгожданный вечер пятницы тагильские комики помогут настроиться на беззаботные выходные. В этом импровизационном проекте сами зрители смогут принять участие в создании комедии и даже повлиять на ход событий своими идеями и предложениями. Организаторы обещают, что такой StandUp рассмешит даже самого хмурого и серьёзно настроенного зрителя. Регистрация для участия в шоу доступна по ссылке.

Мастер-класс по созданию рисованной анимации (6+)

1 июля в 13:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

В первый день июля для всех начинающих режиссёров состоится мастер-класс по созданию мультфильма своими руками. На протяжении учебного года в музее работала студия детской анимации «Ещё не Дисней», а в каникулы организаторы приглашают любителей искусства попробовать себя в роли мультипликатора. Записаться на мероприятие можно через сообщение в группу музея.

Турнир по настольной игре «Лоскутные королевства» (16+)

1 июля с 12:00 до 18:00

в Центральной городской библиотеке

В эту субботу для всех любителей настольных игр состоится мини-турнир по игре «Лоскутные королевства», который, как заявляют организаторы, ранее не получилось провести на праздновании Дня молодёжи. Победителю полагается приз — подарочный сертификат. На мероприятии можно будет сыграть и в другие настолки, либо взять свою игру с собой.



Пешеходные экскурсии «По улицам старой Выи» (12+)

1 июля в 13:00

старт от историко-технического музея «Дом Черепановых» (улица Черепанова, 1)

В эту субботу можно будет прогуляться по Вые — одному из старейших районов города. Именно здесь располагался медеплавильный завод, первая плавка которого считается датой рождения города (1722 год). На прогулке участники узнают, где находились «нулевой километр», родовая усыпальница горнозаводчиков Демидовых и первая в России железная дорога. Об участии необходимо сообщать заранее по телефонам: +7 (3435) 37-02-01 (добавочный 330 или 331), +7 (909) 017-16-63. Продолжительность мероприятия 60-80 минут.

Мультикультурный фестиваль «Весёлые холмы / Funny Hills» (0+)

1 июля с 12:00 до 21:00

креативный кластер в Черноисточинске

На территории креативного кластера в Черноисточинске будут работать несколько площадок, на которых каждый найдёт занятие по душе: богемный маркет, лекции сакральных знаний, показ дизайнерской одежды, мастер-классы, гадания, йога и балаганный театр. На сцене выступят группы «BuDa Love»/ Транс-этно (Екатеринбург), «НИЧЕГО» / Инди-рок (Москва), «Дили Дэли» /Ska, рагга (Екатеринбург). Чтобы попасть на мероприятие, нужно заранее приобрести билет.

Кроме этого, в этот день, на Черноисточинском пруду, пройдёт экскурсия на сапбордах и весёлые мини-соревнования. Мероприятие начнётся в 13:00, его организует команда SUP NT

Выступление Натальи Мишиной «Lounge cafe» (18+)

1 июля в 20:00

в баре «Гора»

Встретить второй месяц лета в тёплой атмосфере бара под вокал талантливой исполнительницы Натальи Мишиной можно в эту субботу.

Музыкальный фестиваль «Звуки МУзея» (6+)

2 июля с 11:30 до 22:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

В это воскресенье на нескольких музейных площадках сыграют тагильские музыканты, пройдут художественные мастер-классы. C 11:30 для всех желающих состоится мероприятие «Музыкальный инструмент», с 13:00 — «Музыкальные Магниты», с 14:30 будет мастер-класс «Сквиш-гитара», а с 15:00 до 18:00 пройдёт мастер занятие по игре на укулеле от музыкальной студии «Серебряные струны». Посещение музыкальных площадок парка свободное. Приобрести билет в музей можно по Пушкинской карте. Весь вечер до 22:00 на разных площадках музея будут выступать музыканты.

Японская мелодрама «Личная жизнь» (16+)

2 июля в 15:40

в кинотеатре «Красногвардеец»

Японское артхаусное кино в жанре мелодрамы повествует о супружеской паре, которые устраивают свой комфортный быт, пока не происходит событие, меняющее их жизнь на «до» и «после». С этого момента всё, что до этого герои считали незыблемым, начинает подвергаться испытаниям на прочность.