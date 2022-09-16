Тагильский weekend топ-8: эротический триллер Молодёжного театра, фильмы уральских режиссёров и фотовыставки из Америки

О том, чем заняться с 16 по 18 сентября

Эти осенние выходные обещают быть тёплыми, и можно смело отправиться на пикник, захватив с собой плед, как в фильме «Москва слезам не верит» (16+). Нижний Тагил, конечно, не такой крупный город, но поводов выйти из дома в эти три солнечных дня точно хватит. Если не хочется гулять, можно отправиться на лекцию в музей, посмотреть новый спектакль по Лермонтову и фильмы уральских режиссёров.

Спектакль Нового Молодёжного театра «Игра в маскарад» (18+)

17 сентября в 18:00

в отеле Demidov Plaza

Постановка Нового Молодёжного театра по пьесе Михаила Лермонтова. Режиссёр Дарья Шахова определяет жанр, как эротический триллер-фарс. Театральное действо соединяет в себе пластику, перформанс, восточную эстетику, электронную музыку и саунд-дизайн. Ещё одна фишка — зрители прямо во время спектакля сами распределяют роли.

Концерт «Алле в Шале по Божоле» (18+)

17 сентября в 19:00

в баре «Гора»

Приходите познакомиться с новым весёлым проектом тагильских музыкантов Олега Вахрушева, Антона Попова, Яны Калининой и Романа Долгих.

Концерт-квартирник шуточной песни «Улыбки сентября» (12+)

18 сентября в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

На квартирнике прозвучат стихи и песни российских и уральских авторов в исполнении Дмитрия Обухова, Игоря Пашкова, Антона Серебренникова, Сергея Шамонина и других участников клуба любителей авторской песни «Зелёная лампа».

Кинопоказы фестиваля уральского кино «Ойка» (12+)

с 15 по 18 сентября

в кинотеатре «Красногвардеец»

Четыре дня тагильчане будут смотреть документальные, игровые и анимационные фильмы уральских режиссёров. Также в кинотеатре покажут фильмы, созданные в рамках фольклорного кинокампуса, который проходил этим летом в посёлке Висим.

Публичная программа фестиваля «Ойка» (12+)

17 и 18 сентября в 16:30

в креативном кластере Samoro.doc

Дискуссии и круглый стол о культурных особенностях, менталитете, образе жизни уральцев позволят гостям фестиваля обменяться мнениями, хорошо провести время и узнать много нового о коренных народах Урала.

Открытие выставки «Найти себя» (12+)

16 сентября в 18:00

в креативном кластере Samoro.doc

Американский фотограф Майкл Смит живёт в Техасе и снимает на плёнку. По его словам, снимки, которые он делает, представляют прелести повседневной жизни. Фотография для него — это особый момент времени, который он должен запечатлеть.

Открытие выставки «Мешико» (16+)

17 сентября в 18:00

в креативном кластере Samoro.doc

Автор фотовыставки — Ари Эрнандес из США. В детстве во время путешествия с родителями по Мексике она вдохновилась природными ландшафтами, культурой и традициями этой страны. На выставке представлены работы, которые девушка делала с 10 лет и до настоящего времени в разных уголках Мексики.

Лекция «Купечество Нижнего Тагила» (12+)

17 сентября в 14:00

в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»

Гости лекции узнают о товарах, которые можно было купить в Нижнетагильском посёлке в XVIII — начале XX века, об истории известных тагильских предпринимателей и о том, как им удалось добиться успеха в разных направлениях коммерции.