Тагильский weekend топ-8: драйвовый рок-н-ролл, fashion-лекция в музее, беседы об удивительных фильмах, поход по висимской «кукушке» и первенство по мотокроссу

О том, чем заняться с 28 по 30 июля

Последние выходные июля порадуют теплом и солнцем. А значит, самое время для приятных поездок и увлекательных событий. Организовать продуктивный досуг поможет наша подборка актуальных мероприятий предстоящего уик-энда.

Концерт группы «Рыба пила» (18+)

28 июля в 20:00

в баре «Гора»Встретить долгожданный вечер пятницы в атмосфере цыганско-прифанкованного, бесшабашного и драйвового рока, рок-н-ролла и блюза предлагают организаторы мероприятия. Кроме того, в любимом ламповом заведении можно будет вкусно поесть.



Игротека в Центральной библиотеке (16+)

29 июля с 12:00 до 18:00

в Центральной городской библиотеке

В эту субботу в читальном зале будет проводиться очередная встреча для всех любителей настольных игр. Организаторы отмечают, что, если кто-то по разным причинам не сможет посетить мероприятие, в группе организуют онлайн-турниры. Для участия в них нужно подписаться на сообщество во «ВКонтакте» «СЛОН», а затем зайти в общую беседу и уточнить время и дату дистанционных мероприятий.

Встреча со стилистом Машей Новак на тему «Деконструкция, концептуализм, авангард моды в лицах» (12+)

29 июля в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Маша Новак, практикующий стилист и суперпрофессионал в сфере fashion-стайлинга, расскажет о моде в искусстве. Вместе с ней участники смогут погрузиться в мир авангарда на примере его самых ярких представителей, таких как Йоджи Ямамото, Мартан Маржела и Рэй Кавакубо. Об участии в мероприятии нужно сообщать заранее через группу музея во «ВКонтакте».

Поход по висимской «кукушке» (12+)

29 июля с 11:30 до 18:00

Встреча у автовокзала в Нижнем Тагиле

В эту субботу состоится поход по бывшей Висимо-Уткинской узкоколейной железной дороге от посёлка Чащино до Черноисточинска. В 11:30 группа участников встречается на автовокзале и покупает билеты, в 12:02 запланирован выезд из Нижнего Тагила в посёлок Чащино. Окончание похода будет в 18:00. Протяжённость маршрута — 10 км. Участие в экскурсии бесплатное. Запись по телефону: +7 (912) 617-00-79 (WhatsApp).

Летнее первенство города по мотокроссу (12+)

29 июля с 10:00

в клубе автомотоспорта «Лидер» (Балакинская, 61)

В эту субботу для любителей экстремальных видов спорта пройдёт увлекательное мероприятие по мотокроссу, посвящённое Дню города — 2023. На тагильской трассе соберутся гонщики, которые посоревнуются между собой в скоростной езде в шести категориях, включая категорию «Леди». Для зрителей будут работать точки питания с напитками и выпечкой. Вход свободный. Мотолюбителям, желающим принять участие в соревнованиях, необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону +7 (904) 384-40-92 (WhatsApp).

Автобусный тур по Нижнему Тагилу (6+)

29 июля в 14:00

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Организаторы расскажут интересные факты о Нижнем Тагиле, покажут главные достопримечательности центральной части города, Выи и Красного Камня. Экскурсия проводится только по предварительной регистрации, а стоимость поездки зависит от количества туристов. Заявки принимаются по телефонам: +7 (909) 017-16-63 и +7 (909) 019-54-20.

Пленэр в парке советской скульптуры «Музеон» (6+)

30 июля в 13:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Под руководством музейного педагога и опытного художника каждый любитель искусства сможет запечатлеть красоту окружающего мира на пленэре. В это воскресенье сотрудники музея предлагают разместиться в парке советской скульптуры «Музеон» и создать авторскую работу на природе, а вместе с этим отдохнуть, погреться на солнце и пообщаться с единомышленниками.

Лекция «Удивительные фильмы: кинематограф 50–70-х в поисках формы и языка» (12+)

30 июля в 14:00

в малом зале кинотеатра «Красногвардеец»

В рамках образовательного проекта «История кино в 8 вечерах и 100 фрагментах» в кинотеатре предлагают поговорить об удивительных фильмах 1950–1970-х годов. Автор курса лекций — Виталий Скорев, методист кинотеатра «Красногвардеец», член Гильдии неигрового кино и телевидения. Вход: 100 рублей.