Тагильский weekend топ-7: волейбол, концерт к 23 февраля, игра в «Мафию», мастер-класс по акварели и фестиваль КВН

О том, чем заняться с 21 по 23 февраля

Кто в армии служил, тот плачет при просмотре сериала «Солдаты» (18+). Ну а м ы составили для вас список мероприятий, которые подарят вам незабываемые впечатления и помогут прекрасно провести время в эти выходные. Воспользуйтесь возможностью выбрать то, что вам по душе, и насладитесь атмосферой города.

Волейбольный матч «Уралочка НТМК» — «Протон» (0+)

21 февраля в 18:00

«Металлург-форуме»

В эту пятницу в рамках чемпионата России по волейболу среди женских команд «Уралочка НТМК» примет на арене «Металлург-форума» гостей из саратовского «Протона».

Концерт «23 февраля» (0+)

21 февраля 18:00

Во Дворце национальных культур

Концерт, посвященный Дню защитника Отечества с участием творческих коллективов дворца. Участвуют три народных ансамбля «Тагильские незабудки», «Рябинушка», «Ялкын», которые исполнят русские и татарские народные песни и песни российских авторов и композиторов. Два вокальных коллектива: «Смайл» и «Джой» выступят в жанре популярной, эстрадной музыки. Своё инструментальное творчество подарят ансамбли «Играй гармошка» и «Юлдаш». Культуру фольклорных традиций продемонстрирует фольклорный коллектив «Лукоморье». Танцами всех посетителей будут радовать артисты коллектива «Микс».

Мастер-класс по акварели «Зимний пейзаж “Луна над Белой”» (6+)

22 февраля 11:00

Вагоностроителей 2, 4 этаж

Узнаем секреты создания лунного света и закатного неба, создадим причудливые узоры зимних деревьев водой и морской солью. Требуется запись по анкете https://vinogradova-gallery.ru/zimniy/peyzazh .

Выставка кошек (0+)

22–23 февраля

ТРЦ «Депо»

Все любители кошек имею возможность на уникальную выставку, где будут представлены самые разные породы — от классических плюшевых британцев до редчайших Кинкалоу и Ламбкин, которых в России можно встретить буквально в единичных экземплярах.

«КВН фестиваль лиги «Открытие»» (0+)

22 февраля

Село Николо-Павловское, ул. Совхозная, 4

Клуб весёлых и находчивых вновь открывает свои двери! Первый за последние 6 лет фестиваль КВН «Открытие» пройдёт в Центре культуры села Николо-Павловского в пригороде Нижнего Тагила.

«Мафия» в Lounge bar «Параноя» (18+)

22 февраля 22:00

Ул. Зари 36а, 2 этаж

Вас приглашают на увлекательную игру «Мафия»! Хотите проверить свои детективные навыки и погрузиться в атмосферу тайны и стратегии? Тогда не пропустите эту игру!

Мастер-класс «Рисуют все» (12+)

23 февраля в 10:00

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Мастер-класс «Рисуют все». И это действительно так. Каждый человек талантлив, но не все знают об этом. Развить свой талант можно в любом возрасте. На мастер-классе вы раскроете новые грани личности, попробуете себя в изобразительном творчестве. Требуется предварительная запись по +7 (3435) 25-26-47.

Фото: unsplash