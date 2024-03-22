Тагильский weekend топ-7: весенняя прогулка по городу, рок в уютном баре, фотопортреты с характером и судьбой, поход-квест и хоккей

О том, чем заняться с 22 по 24 марта
Пробуждение природы, обновление жизни — весна всегда приносит с собой неповторимые ощущения и особое настроение. И это время ярких и интересных событий. О тех, которые состоятся в ближайший уик-энд, мы подробнее расскажем в нашей традиционной пятничной подборке.
Пешая прогулка улица Садовая — проспект Ленина (6+)
22 марта в 17:30
Клуб туристов «Азимут»
Клуб туристов приглашает принять участие в пешей прогулке с экскурсией по улицам Садовой и проспекту Ленина. Место встречи — на Садовой, 1, у центрального входа в железнодорожный вокзал. Предварительная запись.
Экологический праздник «Всемирный день защиты водных ресурсов» (6+)
23 марта в 15:00
в музее природы и окружающей среды
Всех любителей природы и подводного мира приглашают посетить праздник, посвящённый экологии. На мероприятии гости познакомятся с уральскими речными рыбами, узнают, какие реки Урала впадают в Северный Ледовитый океан и какие морские обитатели характерны для холодных широт, смогут рассмотреть в микроскоп минералы, похожие на лёд, и три состояния воды. После практической экскурсии посетителям предложат сделать открытку и фигурки морских обитателей на мастер-классе «Волшебный иллюминатор», пройти квест и многое другое.
Концерт «Завьялов Бэнд» (18+)
23 марта в 20:00
в баре «Гора»
Екатеринбургская рок-группа «Завьялов Бэнд» уже второй раз приедет в гости в Нижний Тагил. Треки с их альбомов «Гвоздик» (2005), «Патамушта» (2017), «Аборигены ветра» (2018), «50000 Вт» (2018), «Купить собаку» (2022) можно услышать в ротации радиостанций, на Яндекс Музыке и других ресурсах.
Выставка «Фотограф и человек» (12+)
23 марта в 16:00
в культурном центре «Дом Окуджавы»
В эту субботу откроется выставка к 85-летию со дня рождения известного тагильского фотографа Ивана Коверды (1939–2012). В экспозиции — чёрно-белые портреты детей и взрослых, в которых автору удалось запечатлеть характер и судьбу, поймать мгновение и сохранить его для будущих поколений. Также на выставке представлены материалы из архива семьи фотографа, которые сегодня хранятся в Нижнетагильском музее изобразительных искусств, Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» и фонде Центральной городской библиотеки.
Поход-квест выходного дня на гору Голый Камень (12+)
24 марта в 10:30
Клуб туристов «Азимут»
Клуб приглашает тагильчан одеться потеплее и отправиться в поход на гору Голый Камень. Для приятных посиделок на привале лучше взять с собой чай в термосе и вкусные бутерброды. Место встречи — трамвайная остановка напротив кинотеатра «Родина». Предварительная запись.
Чемпионат Свердловской области по хоккею (6+)
24 марта в 14:00
в спортивном комплексе «Президентский»
Приходите поболеть за наших ребят на заключительный матч регулярного чемпионата Свердловской области по хоккею. Сыграют лидер чемпионата хоккейный клуб «СКА» (Екатеринбург) и команда «Кристалл» (Нижний Тагил). Эта игра не повлияет на распределение команд в турнирной таблице, поскольку оба клуба уже обеспечили себе выход в плей-офф.
Мастер-класс «Музыка — это откровение более высокое, чем мудрость и философия» (12+)
24 марта в 15:00
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
Музей изобразительных искусств приглашает на мастер-класс, посвящённый любви к музыке, на котором гости смогут воплотить впечатления от услышанных мелодий в изображении для компакт-диска.