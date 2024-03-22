Тагильский weekend топ-7: весенняя прогулка по городу, рок в уютном баре, фотопортреты с характером и судьбой, поход-квест и хоккей

О том, чем заняться с 22 по 24 марта

Пробуждение природы, обновление жизни — весна всегда приносит с собой неповторимые ощущения и особое настроение. И это время ярких и интересных событий. О тех, которые состоятся в ближайший уик-энд, мы подробнее расскажем в нашей традиционной пятничной подборке.

Пешая прогулка улица Садовая — проспект Ленина (6+)

22 марта в 17:30

Клуб туристов «Азимут»

Клуб туристов приглашает принять участие в пешей прогулке с экскурсией по улицам Садовой и проспекту Ленина. Место встречи — на Садовой, 1, у центрального входа в железнодорожный вокзал. Предварительная запись.

Экологический праздник «Всемирный день защиты водных ресурсов» (6+)

23 марта в 15:00

в музее природы и окружающей среды

Всех любителей природы и подводного мира приглашают посетить праздник, посвящённый экологии. На мероприятии гости познакомятся с уральскими речными рыбами, узнают, какие реки Урала впадают в Северный Ледовитый океан и какие морские обитатели характерны для холодных широт, смогут рассмотреть в микроскоп минералы, похожие на лёд, и три состояния воды. После практической экскурсии посетителям предложат сделать открытку и фигурки морских обитателей на мастер-классе «Волшебный иллюминатор», пройти квест и многое другое.

Концерт «Завьялов Бэнд» (18+)

23 марта в 20:00

в баре «Гора»

Екатеринбургская рок-группа «Завьялов Бэнд» уже второй раз приедет в гости в Нижний Тагил. Треки с их альбомов «Гвоздик» (2005), «Патамушта» (2017), «Аборигены ветра» (2018), «50000 Вт» (2018), «Купить собаку» (2022) можно услышать в ротации радиостанций, на Яндекс Музыке и других ресурсах.

Выставка « Фотограф и человек » (12+)

23 марта в 16:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

В эту субботу откроется выставка к 85-летию со дня рождения известного тагильского фотографа Ивана Коверды (1939–2012). В экспозиции — чёрно-белые портреты детей и взрослых, в которых автору удалось запечатлеть характер и судьбу, поймать мгновение и сохранить его для будущих поколений. Также на выставке представлены материалы из архива семьи фотографа, которые сегодня хранятся в Нижнетагильском музее изобразительных искусств, Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» и фонде Центральной городской библиотеки.

Поход-квест выходного дня на гору Голый Камень (12+)

24 марта в 10:30

Клуб туристов «Азимут»

Клуб приглашает тагильчан одеться потеплее и отправиться в поход на гору Голый Камень. Для приятных посиделок на привале лучше взять с собой чай в термосе и вкусные бутерброды. Место встречи — трамвайная остановка напротив кинотеатра «Родина». Предварительная запись.

Чемпионат Свердловской области по хоккею (6+)

24 марта в 14:00

в спортивном комплексе «Президентский»

Приходите поболеть за наших ребят на заключительный матч регулярного чемпионата Свердловской области по хоккею. Сыграют лидер чемпионата хоккейный клуб «СКА» (Екатеринбург) и команда «Кристалл» (Нижний Тагил). Эта игра не повлияет на распределение команд в турнирной таблице, поскольку оба клуба уже обеспечили себе выход в плей-офф.

Мастер-класс «Музыка — это откровение более высокое, чем мудрость и философия» (12+)

24 марта в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Музей изобразительных искусств приглашает на мастер-класс, посвящённый любви к музыке, на котором гости смогут воплотить впечатления от услышанных мелодий в изображении для компакт-диска.