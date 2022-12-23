Тагильский weekend топ-7: вечер советского кино, турнир по настольной игре, философия великого аниматора и преодоление хаоса этого мира

О том, чем заняться с 23 по 25 декабря

Предпоследняя неделя этого года подходит к концу. На окнах домов всё чаще загораются гирлянды и появляются украшения, создавая ощущение приближающегося праздника. Интересные мероприятия предстоящих выходных из нашей подборки помогут провести этот уик-энд по-особенному.

Турнир по настольной игре «Эра: Средневековье» (16+)

24 декабря с 12:00 до 18:00

Центральная городская библиотека

В малом зале библиотеки при поддержке издательства Zvezda состоится турнир по настольной игре «Эра: Средневековье». Организаторы советуют заранее изучить правила и ознакомиться с регламентом.

Лекция «Скрытые миры Хаяо Миядзаки» (18+)

24 декабря в 15:00

Нижнетагильский музей изобразительных искусств

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств в эту субботу состоится лекция, на которой участники познакомятся с творчеством великого японского режиссёра-аниматора Хаяо Миядзаки, разберут его стиль, идеи и философию. А после лекции, в 16:00, на мастер-классе все желающие создадут игрушку Тоторо (персонаж одного из мультфильмов) в технике сухое валяние (6+). Об участии в мероприятиях организаторы просят сообщать заранее, отправив сообщение в группу во «ВКонтакте». Билеты можно приобрести в кассе музея. Доступна оплата по Пушкинской карте.



Встреча киноклуба «Искра» (12+)

23 декабря в 17:30

Культурный центр «Дом Окуджавы»

Вести мероприятие будет художница и преподаватель изобразительного искусства Елена Иотова. Она не киновед, но увлекается фильмами времён СССР и хочет разделить с гостями своё хобби. Участникам встречи покажут два новогодних фильма: «Чук и Гек» (6+) 1953 года и «Эта весёлая планета» (6+) 1973 года. Вход на киновечер свободный.

Игровая развлекательная программа «Киновый год» (6+)

24 декабря в 15:00

Кинотеатр «Красногвардеец»

В кинотеатре состоится игровая развлекательная программа для всей семьи. Самым маленьким гостям мероприятия организаторы обещают сюрприз от Деда Мороза и показ нового фильма.

Ёлка в Доме музыки (6+)

24 и 25 декабря в 11:00 и в 17:00

Нижнетагильская филармония, Большой зал

Домовой филармонии спасает праздник от Какофонии, которая вносит хаос везде, где появляется. Главному герою помогают персонажи известных мультфильмов. В постановке участвуют студенты эстрадного отделения Нижнетагильского колледжа искусств, оркестр «Тагильские гармоники» и солисты филармонии.

Добрая новогодняя деревенская ярмарка (6+)

24 декабря с 12:00 до 19:00

Посёлок Черноисточинск, арт-резиденция

На тематической новогодней ярмарке можно приобрести уникальные handmade-изделия: ёлочные украшения, авторские игрушки, керамику и многое другое. Сувениры, выполненные с душой, станут отличным подарком для родных и близких. Вход на ярмарку свободный.

Концерт екатеринбургской группы «Оставь себе» (18+)

24 декабря в 20:00

Бар «Гора»

В этот субботний вечер в баре будут песни, танцы и много позитивных эмоций. Группа из Екатеринбурга сыграет каверы на всеми любимую «Батарейку», песню «Я на тебе как на войне». Также гости из уральской столицы порадуют зрителей рок-хитами Криса Айзека.