Тагильский weekend топ-7: узнать, кто диктует моду в кино, попробовать себя в роли художника, посмеяться на открытом микрофоне и посмотреть первый в сезоне хоккейный матч

О том, чем заняться с 17 по 19 ноября

Так незаметно, но вот уже совсем скоро осень в календаре сменится зимой. Ближайшие выходные обещают быть по-зимнему солнечными и прохладными. Где культурно отдохнуть, куда сходить и что посмотреть, рассказываем в нашей традиционной пятничной подборке.

Лекторий «Всё о кино» (12+)

17 ноября в 14:30

в кинотеатре «Красногвардеец»

Тема встречи — «Кто диктует моду». Участникам предлагают обсудить, всегда ли модные и кассовые фильмы являются качественным продуктом и каковы его критерии. Автор проекта — Виталий Скорев, методист по кино кинотеатра «Красногвардеец», член Гильдии неигрового кино и телевидения.

Концерт Ержана Нургалиева (18+)

17 ноября в 20:00

в баре «Гора»

Впервые в Нижнем Тагиле выступит участник проекта «Голос», обладатель титула «Голос Евразии» певец Ержан Нургалиев. В программе прозвучат знаменитые хиты Фрэнка Синатры, Адриано Челентано, песни из советских кинофильмов и авторские произведения.

Чемпионат Свердловской области по хоккею среди взрослых команд

18 ноября в 17:00

в спортивном комплексе «Президентский»

В Нижний Тагил возвращается большой хоккей. Матч пройдёт между командами ХК «Кристалл» и ХК «Титан» из Верхней Салды. На матче открытия будут присутствовать почётные гости и ветераны тагильского хоккея.

Лекция «Традиционный русский костюм конца XIX — начала XX века» (6+)

18 ноября в 15:00

в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»

На лекции расскажут об особенностях одежды жителей Нижнетагильского заводского посёлка конца XIX — начала XX века. Мероприятие проводит Ольга Бастрикова, научный сотрудник музея-заповедника, автор выставки «От сарафана к парочке, от кафтана к сюртуку».

Игровая экскурсия «Инженеры творят будущее» (12+)

18 ноября в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Экскурсию проведут по выставке «Инженеры творят будущее» из собрания Нижнетагильского музея изобразительных искусств в рамках городской краеведческой игры «Я — тагильчанин». Узнать, без каких изобретений в истории человечества невозможно было обойтись, можно именно здесь.

Открытый микрофон (18+)

19 ноября в 20:00

в баре «Гора»

Вечер, когда комики могут свободно выступить со своими шутками. Всем любителям юмора будет интересно и весело.

Творческая студия «Рисуют все» для взрослых (18+)

19 ноября в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Творческая студия «Рисуют все» объявляет набор в группу. Под чутким руководством музейного реставратора вы освоите различные навыки работы с материалом: карандаш, масло, акварель, пастель и многое другое. С собой необходимо взять материалы, подробности и запись по телефону 8 (3435) 25-26-47.