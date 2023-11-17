Тагильский weekend топ-7: узнать, кто диктует моду в кино, попробовать себя в роли художника, посмеяться на открытом микрофоне и посмотреть первый в сезоне хоккейный матч

О том, чем заняться с 17 по 19 ноября
Так незаметно, но вот уже совсем скоро осень в календаре сменится зимой. Ближайшие выходные обещают быть по-зимнему солнечными и прохладными. Где культурно отдохнуть, куда сходить и что посмотреть, рассказываем в нашей традиционной пятничной подборке.
Лекторий «Всё о кино» (12+)
17 ноября в 14:30
в кинотеатре «Красногвардеец»
Тема встречи — «Кто диктует моду». Участникам предлагают обсудить, всегда ли модные и кассовые фильмы являются качественным продуктом и каковы его критерии. Автор проекта — Виталий Скорев, методист по кино кинотеатра «Красногвардеец», член Гильдии неигрового кино и телевидения.
Концерт Ержана Нургалиева (18+)
17 ноября в 20:00
в баре «Гора»
Впервые в Нижнем Тагиле выступит участник проекта «Голос», обладатель титула «Голос Евразии» певец Ержан Нургалиев. В программе прозвучат знаменитые хиты Фрэнка Синатры, Адриано Челентано, песни из советских кинофильмов и авторские произведения.
Чемпионат Свердловской области по хоккею среди взрослых команд
18 ноября в 17:00
в спортивном комплексе «Президентский»
В Нижний Тагил возвращается большой хоккей. Матч пройдёт между командами ХК «Кристалл» и ХК «Титан» из Верхней Салды. На матче открытия будут присутствовать почётные гости и ветераны тагильского хоккея.
Лекция «Традиционный русский костюм конца XIX — начала XX века» (6+)
18 ноября в 15:00
в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»
На лекции расскажут об особенностях одежды жителей Нижнетагильского заводского посёлка конца XIX — начала XX века. Мероприятие проводит Ольга Бастрикова, научный сотрудник музея-заповедника, автор выставки «От сарафана к парочке, от кафтана к сюртуку».
Игровая экскурсия «Инженеры творят будущее» (12+)
18 ноября в 15:00
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
Экскурсию проведут по выставке «Инженеры творят будущее» из собрания Нижнетагильского музея изобразительных искусств в рамках городской краеведческой игры «Я — тагильчанин». Узнать, без каких изобретений в истории человечества невозможно было обойтись, можно именно здесь.
Открытый микрофон (18+)
19 ноября в 20:00
в баре «Гора»
Вечер, когда комики могут свободно выступить со своими шутками. Всем любителям юмора будет интересно и весело.
Творческая студия «Рисуют все» для взрослых (18+)
19 ноября в 15:00
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
Творческая студия «Рисуют все» объявляет набор в группу. Под чутким руководством музейного реставратора вы освоите различные навыки работы с материалом: карандаш, масло, акварель, пастель и многое другое. С собой необходимо взять материалы, подробности и запись по телефону 8 (3435) 25-26-47.