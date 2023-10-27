Тагильский weekend топ-7: танцы в пабе, футбол, Stand Up и советская кинокомедия

О том, чем заняться с 27 по 29 октября

Последние осенние выходные подкрались незаметно, а это значит, что если вы не успели запастись впечатлениями в уходящем месяце, то самое время успевать. Чем интересным можно заняться и как спланировать свой досуг в этот weekend, читайте в нашей подборке.

Просмотр и обсуждение фильма «Берегись автомобиля» (12+)

27 октября в 17:30

в культурном центре «Дом Окуджавы»

«Берегись автомобиля» — одна из самых популярных советских комедий. В центре сюжета история страхового агента Юрия Деточкина (Иннокентий Смоктуновский), который угоняет машины взяточников, продает их, а деньги перечисляет детским домам. Сценарий вырос из городской легенды.

Открытие выставки «Иван Боголюбов. История как факт» (16+)

28 октября в 16:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Экспозиция расскажет о двух работах тагильского скульптора: утраченном фонтане «Каменный цветок» и памятнике жертвам политических репрессий, который до сих пор не установлен в нашем городе. Вход свободный.

Концерт Well Dance Band (18+)

28 октября в 22:00

в гастропабе «Ленинград»

Well Dance Band — кавер-группа для любителей настоящей живой музыки и ценителей прожаренных хитов! Русский бодрый рок и мегатанцевальные треки всех времён — всё, что нужно для танцевального настроения в пабе!

Спектакль «Путешествие варенья. Бэби Чехов» (0+)

29 октября в 14:00

в ТРЦ DEPO

Артисты Нового Молодёжного театра покажут интерактивный спектакль для самых маленьких зрителей (от 6 месяцев до 5 лет). Это история путешествия Брата и Сестры по вишнёвому саду, где их ожидают невероятные открытия. Как меняются времена года? Что нужно сделать, чтобы приготовить самое вкусное варенье? Какие тайны хранит звёздное небо? И что самое важное и ценное в жизни? Ответить на эти вопросы поможет добрая Нянюшка. Сюжет спектакля прост и понятен на интуитивном уровне.

Футбольный матч ФК «Уралец-ТС» против ФК «Носта» (6+)

29 октября в 14:00

на стадионе «Уралвагонзавода»

Нижнетагильский футбольный клуб «Уралец-ТС» сыграет матч на домашнем поле с ФК «Носта» из Новотроицка.

Творческая встреча «Неоромантика» с певицей и композитором Ксенией Быковой (6+)

29 октября с 16:00 до 18:00

в креативном кластере в Черноисточинске

У тагильчан есть уникальная возможность посетить творческую встречу «Неоромантика» с певицей и композитором, автором и исполнителем собственных песен, преподавателем вокала, целительного пения и звукотерапии Ксенией Быковой (Москва).

Stand Up (18+)

29 октября в 19:00

в гастропабе «Ленинград»

Тагильские комики подготовили лучший материал, не раз проверенный на других площадках. Если вы хотите посмеяться от души, то вам непременно стоит посетить это мероприятие.