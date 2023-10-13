Тагильский weekend топ-7: смотрим кино в кофейне, идём в поход на Весёлые горы и слушаем романсы Рахманинова

О том, чем заняться с 13 по 15 октября

Чтобы не допустить осенней хандры, советуем посетить в предстоящие выходные различные мероприятия богатой культурно-развлекательной программы Нижнего Тагила. Тогда ветер, дождь и холод будут нипочём, особенно если надеть под пальто самый тёплый и любимый джемпер.

Киновечер в Klever coffee (16+)

13 октября в 20:00

Тагилстроевская, 6в

В пятничный вечер в уютном пространстве кофейни можно посмотреть французскую комедийную драму «1+1» (16+) с прекрасной музыкой композитора Людовико Эйнауди. Вход на кинопоказ свободный. Приходить на мероприятие просят за 15–20 минут до начала.

Концерт «Рахманинов: романсы» (12+)

13 октября в 16:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Культурный центр приглашает на концерт-беседу к 150-летию со дня рождения композитора. Самые известные романсы Рахманинова исполнят студенты и преподаватели Нижнетагильского колледжа искусств. Вход свободный.

Выставка «Искусство слова в красках» (0+)

С 28 сентября по 3 декабря

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

На выставке можно увидеть иллюстрации тагильских художников к известным литературным произведениям. В экспозиции представлено около 40 иллюстраций, среди которых обязательно можно встретить любимые истории. Выставка подходит для посещения с детьми.

Пешеходная экскурсия «По улицам старой Выи» (12+)

14 октября в 13:00

Начало у музея «Дом Черепановых»

Выя — один из старейших районов Нижнего Тагила. Во время прогулки экскурсоводы расскажут, где находились «нулевой километр», родовая усыпальница горнозаводчиков Демидовых и первая в России железная дорога. Телефон для справок и заявок: 8 (3435) 37-02-01, добавочный код 330 или 331.

Настольный квест «В чёрной-чёрной комнате» (16+)

14 октября в 16:00

в библиотеке № 6 на улице Басова, 8

Стать настоящими детективами можно на встрече в библиотеке, где вы сможете блеснуть своими аналитическими способностями в игре. Мероприятие оценят все любителям настолок. Запись в сообществе библиотеки во «ВКонтакте».

Поход на Кирюшкин Камень (16+)

15 октября

Старт в 08:10 на автовокзале

Туристический клуб «Азимут» приглашает в поход на Кирюшкин Камень (хребет Весёлые горы). Протяжённость маршрута — около 25 км, возвращение в город ориентировочно в 19:00. С автовокзала группа организованно поедет до посёлка Уралец. Можно поехать на собственном автомобиле и присоединиться к походу на старте. Для регистрации необходимо сообщить Ф.И.О. и год рождения по телефону 8 (912) 613-05-19 инструктору Андрею Лошакову. Для похода обязательно одеться по погоде, взять надёжные ботинки, термос с чаем и перекус.

Лекторий «Всё о кино» (12+)

15 октября в 15:00

в кинотеатре «Красногвардеец»

Новый лекторий познакомит зрителей с разными этапами развития кино, стилями и особенностями, героями и явлениями. Первая тема — «Фильмы, которые мы заслужили. Стоит ли смотреть “плохое кино”»? Встреча пройдёт в малом зале.