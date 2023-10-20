Тагильский weekend топ-7: шоу импровизации, ностальгические песни, поход выходного дня и аниме

О том, чем заняться с 20 по 22 октября

Тагильчане и гости города могут с пользой провести предстоящие выходные благодаря нашей традиционной подборке самых интересных мероприятий. Вас ждут ностальгические песни, экскурсия по выставке иллюстраций, поход выходного дня, юмор и аниме.

Показ фильма «Дух Байкала» (12+)

20 октября в 14:50

в кинотеатре «Красногвардеец»

Приключенческая драма расскажет о тяжёлых испытаниях, выпавших на долю мальчика и его отца, уехавших после трагедии из родного дома на ледовые просторы озера Байкал.

Концерт группы «Тихий шум» (18+)

20 октября в 20:00

в баре «Гора»

Группа играет простой и стильный поп в акустических аранжировках. Такая музыка понравится как ценителям-меломанам, так и неискушенным слушателям.

Пеший поход с клубом туристов «Азимут» на гору Синюю (12+)

21 октября в 09:00

Гора Синяя в посёлке Баранчинский

Если вы живёте по принципу путешественника Фёдора Конюхова «А чего дома сидеть?», то совместно с клубом туристов «Азимут» отправляйтесь в пеший поход выходного дня протяжённостью 17 км. Предварительная запись.

Мастер-класс «Домик для любимого героя» и интерактивная выставка «Искусство слова в красках» (0+)

21 октября в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

В субботу для маленьких и взрослых поклонников чтения проведут интерактивную экскурсию по выставке «Искусство слова в красках» и мастер-класс «Домик для любимого героя». На мероприятии посетителям продемонстрируют цветные линогравюры Евгения Вагина к хантыйской сказке «Сын земли» и мансийской народной истории «Оленья долина», покажут нарисованные фломастерами, шариковыми ручками и акварелью макеты иллюстраций к «Песенкам-потешкам народов мира» Владимира Зуева, познакомят с иллюстрациями Михаила Дистергефта к роману Д. Н. Мамина-Сибиряка «Горное гнездо», а также экслибрисами Владимира Истомина, которые передают облик выдающихся зарубежных писателей. Предварительная запись.

Выступление группы «ВИА Ретроэкспресс» (18+)

21 октября в 20:00

в баре «Гора»

Танцуем и поём вместе с «ВИА Ретроэкспресс». Группа будет играть популярные ностальгические песни 1970-х, 1980-х и 1990-х годов.

Импровизационное шоу «Может поможет» (18+)

22 октября в 18:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Команда тагильских комиков «Три гиены» приглашает всех жителей и гостей города на выступление в формате импровизации, где артисты создают сценки прямо на глазах у зрителей, без сценария. Все действия рождаются в моменте, а их ход определяется взаимодействием комиков и публики.

Полнометражное аниме «Судзумэ, закрывающая двери» (0+)

22 октября в 14:25

в кинотеатре «Родина»

Мультфильм рассказывает о юной девушке Судзумэ, которая вместе с молодым путешественником в маленьком городке на острове Кюсю открыли таинственную дверь и обрушили стихийные бедствия на Японию. Теперь школьница отправляется в путешествие по неизведанному миру, чтобы закрыть все двери.