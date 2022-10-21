Тагильский weekend топ-7: русская кухня XIX века, «Калина красная» и виды Вьетнама

О том, чем заняться с 21 по 23 октября

Последние выходные октября настоятельно рекомендуется провести с культурной пользой. Узнать что-то новое, сходить в кино или просто оторваться под зажигательную музыку — наша подборка самых интересных событий грядущего уик-энда поможет вам организовать досуг по своему вкусу.

Литературное мероприятие «Вместо тысячи слов» (12+)

21 октября в 17:00

в Центральной городской библиотеке

Студия «Вместо тысячи слов» приглашает ценителей поэтического творчества познакомиться с автором из посёлка Висим. Произведения Алексея Чавбана погрузят в атмосферу сладкого и нежного детства. Гости встречи смогут задать вопросы поэту и прочитать свои стихотворения.

Выступление группы «Объезд» (18+)

21 октября в 20:00

в баре «Гора»

Группа «Объезд» в пятничный вечер поможет расслабиться и устроить зажигательные танцы под хиты «Ляписа Трубецкого», «Короля и Шута», «Ленинграда».

Занятие «Клуба любителей народной культуры» (0+)

22 октября в 13:00

в музее быта и ремёсел «Господский дом»

Мастер Татьяна Коваль расскажет, что такое калита, почему без пояса ходили русалки, как невеста «опоясывала» жениха. А ещё вы научитесь расшифровывать знаки на поясах и откроете тайны старинных аксессуаров, хранящихся в музее. Мероприятие будут сопровождать звуки гармони и небольшие театральные инсценировки. В заключении каждый сможет попробовать свои силы в плетении сувенирных поясков.

Показ отреставрированной версии фильма «Калина красная» (12+)

22 октября в 14:00

в кинотеатре «Красногвардеец»

Только один показ отреставрированной версии легендарного фильма «Калина красная» Василия Шукшина. «Калина красная» — единственный фильм Шукшина, отснятый на цветную плёнку. Для повторного проката специалисты «Мосфильма» провели реставрационные работы по улучшению качества картинки.

Мастер-класс «Серьги и кольцо из шерсти по мотивам ростовской финифти» (6+)

22 октября в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

До 23 октября в Нижнетагильском музее изобразительных искусств работает выставка «Огненное письмо. Ростовская финифть XVIII–XXI веков» (12+) из фондов Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль». В последние дни работы выставки сотрудники музея предлагают всем желающим создать авторские украшения из шерсти по мотивам ростовской финифти — русского народного художественного промысла миниатюрных изображений на эмали.

Выставка «Горная местность Вьетнама» (0+)

22 октября в 18:00

в креативном кластере Samoro.doc

Фотограф Крейг Шульц из Канады представит впечатляющие пейзажи провинции Ха Гьянг, расположенной далеко в туманном высокогорье северного Вьетнама. Это отдалённый регион, усеянный горами и крутыми узкими дорогами.

Экскурсия «Русская кухня XIX века» (6+)

23 октября в 14:00

в музее-усадьбе «Демидовская дача»

Во сколько вставала кухарка, чтобы приготовить завтрак господам? Чем угощали в господских домах в канун различных праздников? Ответы на эти интересные вопросы вы узнаете на экскурсии о русских традициях и застольной культуре XIX века.