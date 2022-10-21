Тагильский weekend топ-7: русская кухня XIX века, «Калина красная» и виды Вьетнама

О том, чем заняться с 21 по 23 октября
Последние выходные октября настоятельно рекомендуется провести с культурной пользой. Узнать что-то новое, сходить в кино или просто оторваться под зажигательную музыку — наша подборка самых интересных событий грядущего уик-энда поможет вам организовать досуг по своему вкусу.
Литературное мероприятие «Вместо тысячи слов» (12+)
21 октября в 17:00
в Центральной городской библиотеке
Студия «Вместо тысячи слов» приглашает ценителей поэтического творчества познакомиться с автором из посёлка Висим. Произведения Алексея Чавбана погрузят в атмосферу сладкого и нежного детства. Гости встречи смогут задать вопросы поэту и прочитать свои стихотворения.
Выступление группы «Объезд» (18+)
21 октября в 20:00
в баре «Гора»
Группа «Объезд» в пятничный вечер поможет расслабиться и устроить зажигательные танцы под хиты «Ляписа Трубецкого», «Короля и Шута», «Ленинграда».
Занятие «Клуба любителей народной культуры» (0+)
22 октября в 13:00
в музее быта и ремёсел «Господский дом»
Мастер Татьяна Коваль расскажет, что такое калита, почему без пояса ходили русалки, как невеста «опоясывала» жениха. А ещё вы научитесь расшифровывать знаки на поясах и откроете тайны старинных аксессуаров, хранящихся в музее. Мероприятие будут сопровождать звуки гармони и небольшие театральные инсценировки. В заключении каждый сможет попробовать свои силы в плетении сувенирных поясков.
Показ отреставрированной версии фильма «Калина красная» (12+)
22 октября в 14:00
в кинотеатре «Красногвардеец»
Только один показ отреставрированной версии легендарного фильма «Калина красная» Василия Шукшина. «Калина красная» — единственный фильм Шукшина, отснятый на цветную плёнку. Для повторного проката специалисты «Мосфильма» провели реставрационные работы по улучшению качества картинки.
Мастер-класс «Серьги и кольцо из шерсти по мотивам ростовской финифти» (6+)
22 октября в 15:00
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
До 23 октября в Нижнетагильском музее изобразительных искусств работает выставка «Огненное письмо. Ростовская финифть XVIII–XXI веков» (12+) из фондов Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль». В последние дни работы выставки сотрудники музея предлагают всем желающим создать авторские украшения из шерсти по мотивам ростовской финифти — русского народного художественного промысла миниатюрных изображений на эмали.
Выставка «Горная местность Вьетнама» (0+)
22 октября в 18:00
в креативном кластере Samoro.doc
Фотограф Крейг Шульц из Канады представит впечатляющие пейзажи провинции Ха Гьянг, расположенной далеко в туманном высокогорье северного Вьетнама. Это отдалённый регион, усеянный горами и крутыми узкими дорогами.
Экскурсия «Русская кухня XIX века» (6+)
23 октября в 14:00
в музее-усадьбе «Демидовская дача»
Во сколько вставала кухарка, чтобы приготовить завтрак господам? Чем угощали в господских домах в канун различных праздников? Ответы на эти интересные вопросы вы узнаете на экскурсии о русских традициях и застольной культуре XIX века.