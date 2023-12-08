Тагильский weekend топ-7: посмотреть рисунки Джонни Деппа, рискнуть пойти в поход, создать интерьерную картину и послушать рок-хиты 

О том, чем заняться с 8 по 10 декабря

В эти морозные декабрьские выходные так и хочется остаться дома, включить хороший фильм, приготовить что-то вкусное и окружить себя уютом. Но если вы приверженец активного отдыха или разнообразного культурного досуга и холода вам нипочём, то специально для вас мы подготовили традиционную подборку самых интересных событий предстоящего уикэнда.

Анимационный фильм «Мальчик и птица» (16+)

С 7 декабря

в кинотеатрах «Красногвардеец», «Родина», «Россия» и «Мягком кинотеатре»

В прокат вышел новый полнометражный анимационный фильм не нуждающегося в представлении Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». При его создании автор вдохновлялся романом «Как поживаете?» Ёсино Гэндзабуро. Фильм рисовали несколько десятков художников, отказавшись от компьютерной графики. Над проектом также трудился аниматор Такэси Хонда.

Кинолекторий с просмотром романтической комедии «Как пришить свою жёнушку» (16+)

9 декабря в 17:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Приходите посмотреть киноленту 1964 года по сценарию Джорджа Аксельрода, автора сценария «Завтрака у Тиффани» (12+) с Одри Хепбёрн. На кинолектории вы узнаете о творческом пути итальянки Вирни Лизи, которую в 1965 году Бриджит Бардо назвала красивейшей женщиной в мире.

Лекция «Рисунки Джонни Деппа» в рамках лектория «Актёр-художник» (12+)

9 декабря в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

На встрече в музее предлагают поговорить о творчестве Джонни Деппа, но не о его актёрской карьере. Не все знают, что Депп создаёт художественные работы и даже продал свою дебютную коллекцию.

Концерт Кирилла Гачегова (18+)

9 декабря в 20:00

в баре «Гора»

Субботний вечер можно провести в атмосфере гитарных мелодий Кирилла Гачегова. Он исполнит хиты Sting, Red Hot Chili Peppers и известные композиции классики русского рока.

Экологический праздник «Международный день гор» (0+)

9 декабря с 13:00 до 15:00

в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»

В этот день в Музее природы и охраны окружающей среды на проспекте Ленина, 1а пройдут лекции, квесты и мастер-классы для взрослых и детей. На мероприятии будут открыты выставки «Земля минералов» и «Малахитовый зал».

Мастер-класс по написанию интерьерной картины (12+)

9 декабря в 13:00

в мастерской «Фартук» (Красноармейская, 77)

Самостоятельно создать интерьерную картину легко под руководством опытного мастера. Продолжительность мастер-класса — три часа, все материалы предоставляются. Запись по телефону 8 (908) 63-77-896.

Поход на Юрьев камень (18+)

10 декабря в 08:45

Встреча на автовокзале

Совершить туристическую вылазку даже в самый холодный день можно вместе с турклубом «Азимут». Выезд группы планируется на автобусе № 146 в 09:05. Если планируете добраться на личном авто, нужно доехать до психбольницы в посёлке Черноисточинск. Ориентировочное время возвращения — 18:00, протяжённость маршрута — 15 км. Запись по телефону 8 (912) 61-30-519 (Андрей Лошаков).