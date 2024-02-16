Тагильский weekend топ-7: послушать живую музыку, пересмотреть советскую киноклассику, задать вопросы актёру театра, поиграть в настольные игры и отправиться на прогулку

О том, чем заняться с 16 по 18 февраля

Столбики термометров постоянно скачут, зима не хочет уходить, но призываем вас не унывать. Предлагаем в эти выходные не сидеть дома, а отправиться на прогулку в лес всей семьёй, послушать ритмичный фанк и душевный соул на концерте в баре, посмотреть экспериментальное кино и сделать вместе с ребёнком настоящий театр теней. О том, чем заняться в предстоящий уикенд, читайте в нашей традиционной подборке.

Встреча киноклуба «Искра» (18+)

16 февраля в 18:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Всем любителям советского кино в этот пятничный вечер можно отправиться на просмотр фильма режиссёра Эмиля Лотяну «Мой ласковый и нежный зверь». Часть съёмок картины проходила в подмосковном Валуево, в усадьбе XVIII века, принадлежавшей графу Мусину-Пушкину. В фильме звучит знаменитый киновальс композитора Евгения Доги. В ролях Галина Беляева, Олег Янковский, Кирилл Лавров.

«Журфикс на Демидовской даче» с Власом Корепановым (12+)

17 февраля в 16:00

в музее «Демидовская дача»

Журфикс, объясняют в музее, — очень популярный в дореволюционной России способ общения, когда определённый день недели был предназначен для приёма гостей. Сезон «Журфиксов» открывает встреча с актёром Нового молодёжного театра Власом Корепановым. Один раз в месяц в музей будут приглашать интересных тагильчан, с которыми можно пообщаться в непринуждённой обстановке.

Вечер советских настольных игр (6+)

17 февраля в 16:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Вечера настолок в культурном центре стали традиционными, на них приходят поодиночке и целыми семьями. Среди игр, в которые можно поиграть, — бродилка от Центральной городской библиотеки «Шагает Искрик по Тагилу», «Морской бой», «Реверси», «Зоологическое лото», «Халма». С собой можно принести свои игры, вход свободный.

Театр теней по сказам Павла Бажова (6+)

17 февраля в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Музей искусств приглашает погрузиться в мир сказов Бажова на выставке «В гости к сказочнику» (0+). На мастер-классе ребята смогут попробовать себя в роли кукловода и создать свою куклу для театра теней.

Концерт группы Funk Power (18+)

17 февраля в 20:00

в баре «Гора»

В этот субботний вечер гостей бара ждёт фанк, соул и диско в лучших традициях 1960–1980-х годов.

Фестиваль экспериментального и любительского кино «Внутри» (18+)

17 февраля в 17:00 и 18 февраля в 16:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Впервые в Нижнем Тагиле пройдёт фестиваль экспериментального и любительского кино «Внутри». В нём принимают участие режиссёры со всей России и из-за рубежа, в том числе представлена работа тагильчанина. При отборе фильмов предпочтение отдавалось оригинальным картинам, созданным авторами, которые не имеют профессионального кинообразования и снимают в своём уникальном стиле.

Туристическое мероприятие «Зимние тропинки» (6+)

18 февраля в 10:00

в лесопарке «Пихтовые горы»

На лесную прогулку в это воскресенье приглашает туристический клуб «Азимут». Для участников подготовили краеведческую викторину, полосу препятствий и пешее ориентирование по лесопарку, дистанция составит 1,5 км. На мероприятие можно взять бабушку и дедушку, советуют организаторы.