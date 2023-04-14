Тагильский weekend топ-7: Пасха, познавательная программа, приуроченная ко Дню космонавтики, чемпионат по гребному слалому и первая в этом году пешеходная экскурсия по городу

О том, чем заняться с 14 по 16 апреля

В предстоящее воскресенье православные христиане празднуют Пасху, пекут куличи, красят яйца и ходят в гости. Но пасхальными службами и застольями предстоящий weekend не ограничивается. Он также порадует нас увлекательным тематическим мастер-классом, познавательной программой ко Дню космонавтики, чемпионатом по гребному слалому и первой в этом году пешеходной экскурсией по городу.

Познавательная программа, приуроченная ко Дню космонавтики (6+)

14 апреля в 11:30 и 15:00

в кинотеатре «Красногвардеец»

По случаю Дня космонавтики, который отмечался 12 апреля, кинотеатр «Красногвардеец» подготовил игровую познавательную программу для школьников «Поехали!». Мероприятие включает в себя игры и викторину, в которой задействован киноэкран. По желанию юные зрители могут посмотреть фильм из текущего репертуара.

Чемпионат города по гребному слалому (6+)

С 14 по 16 апреля

в тренировочном бассейне на Газетной, 27б

Целых три дня в Нижнем Тагиле в тренировочном бассейне будет проходить чемпионат города по гребному слалому. Вы можете стать зрителем мероприятия или поучаствовать в нём. Чтобы попасть в бассейн, который находится на территории школы гребного слалома, и посмотреть чемпионат, нужно иметь с собой паспорт. Желающим стать участником турнира необходимо предоставить допуск врача и страховку, а также взять с собой лодки и вёсла. Спасательные жилеты предоставляются.

Мастер-класс «Открытка к Пасхе» (6+)

15 апреля в 13:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

На мастер-классе все желающие смогут создать свою собственную объёмную и подвижную открытку, которая станет замечательным подарком на Пасху.

Праздник Пасхи на Демидовской даче (0+)

15 апреля в 13:00

в музее «Демидовская дача»

Вы побываете на даче середины XIX века, где вас встретят её владелец Фотий Ильич Швецов, распорядительница Агриппина Евграфьевна и крепостная девушка Матрёна. Хозяева расскажут об истории праздника, объяснят, как рассчитать день, когда отмечается Пасха, и как к ней подготовиться. Ещё вы поиграете в народные игры и создадите пасхальную поделку.

Пешеходная экскурсия «Сердце Тагила» (6+)

15 апреля в 15:00

Старт от Историко-краеведческого музея

Пешеходные экскурсии позволяют расширить музейное пространство и ощутить Нижний Тагил как город с богатой историей. Участники мероприятия смогут не только увидеть главные достопримечательности исторических районов Нижнего Тагила, но и погрузиться в далекое прошлое знаковых мест. Продолжительность экскурсии — 1,5 часа.

Зимний чемпионат города по футболу среди мужских команд (6+)

16 апреля в 16:00

на стадионе «Высокогорец»

В это воскресенье состоится чемпионат Нижнего Тагила по футболу среди мужских команд. На турнире выступят команды «Ветераны», «Техпром», «УВЗ» и «Высокогорец-Юность».

«Пасхальный бранч» (16+)

16 апреля с 13:00 до 18:00

Креативный кластер SAMORO.doc

В православной традиции день Воскресения Христова называется ещё Пасхой радости. Гостей праздника ждут фольклорные коллективы, спектакль, мастер-класс по оформлению пасхальных яиц и просмотр фильма «Страсти Христовы (16+).

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.