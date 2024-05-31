Тагильский weekend топ-7: отмечаем День защиты детей, смотрим культовое аниме, болеем за тагильских футболистов и слушаем музыку на виниле от диджея и коллекционера пластинок 

О том, чем заняться с 31 мая по 2 июня

В эти выходные придёт долгожданное лето, поэтому советуем вам не сидеть дома. В ближайшие три дня в Нижнем Тагиле вас ждёт много музыки, культовое аниме, футбольный матч, а также праздничная программа по случаю Дня защиты детей. Об этих и других интересных событиях читайте в нашей традиционной пятничной подборке.

Творческий вечер-концерт, посвящённый созданию мультфильма «Паровоз Черепановых» (6+)

31 мая в 18:00

в к/т «Красногвардеец»

Мероприятие посвящено созданию мультфильма «Паровоз Черепановых» известного уральского аниматора Григория Малышева и тагильских художников Игоря Пашкова и Игоря Разуваева. В программе — музыкальные номера, просмотр ретроспективы анимационных работ Григория Малышева и увлекательный рассказ о том, как создаются мультфильмы.

Музыка на виниле от коллекционера пластинок (18+)

31 мая в 23:00

в баре «Гора»

В атмосферный тагильский бар приедет гость из Санкт-Петербурга DJ Kosto, чтобы покрутить свои редкие виниловые пластинки в стиле фанк, соул, хип-хоп, RNB, латино, диско. По словам организаторов, музыкант — коллекционер винила и неоднократный чемпион мира по брейкингу.

День защиты детей в DEPO (0+)

1 июня с 14:00

в ТРЦ DEPO

Мастер-класс по рисованию, торжественное открытие новой выставки, анимация для детей, аквагрим, а также выступление диджея и радужного человека-пружины — всё это ждёт посетителей праздника. Организаторы гарантируют море подарков и отличное настроение.

День защиты детей с музеем-заповедником (6+)

1 июня с 10:00

В честь праздника музей-заповедник «Горнозаводской Урал» приглашает тагильчан и гостей города присоединиться к весёлым и увлекательным мероприятиям! В программе – игры, мастер-классы, пешеходные и тематические экскурсии, фестиваль уличных игр.

Уличная акция «Дети — цветы жизни» (6+)

1 июня с 11:00 до 17:00

в парке «Народный», экодом

В эту субботу, в День защиты детей, в парке «Народный» экодом устраивает очередной День открытых дверей. По случаю праздника организаторы придумали интересные и полезные мероприятия, среди которых высадка красивых цветов перед экодомом, рисование картин мелками на асфальте, экологический квест, мастер-классы по изготовлению браслетов из паракорда и по раскрашиванию футболок и панамок.

Футбольный матч ФК «Уралец» против ФК «Крылья Советов-2» (0+)

1 июня в 17:00

на стадионе «Уралвагонзавода»

Приходите поболеть за тагильскую команду «Уралец», которая сыграет на домашнем поле против футбольного клуба из Самары «Крылья Советов-2». Вход на стадион свободный.

Показ культового аниме «Призрак в доспехах» (16+)

2 июня в 16:00

в креативном кластере Samoro.doc

В рамках кинолектория «Кинокультура» состоится показ культового аниме Мамору Осии в жанре киберпанк «Призрак в доспехах» (16+) 1995 года. Это одно из самых популярных аниме в мире, которое оказало большое влияние на массовую культуру. Братья Вачовски при создании «Матрицы» вдохновлялись именно этим шедевром.