Тагильский weekend топ-7: отмечаем День защиты детей, смотрим культовое аниме, болеем за тагильских футболистов и слушаем музыку на виниле от диджея и коллекционера пластинок 

О том, чем заняться с 31 мая по 2 июня
В эти выходные придёт долгожданное лето, поэтому советуем вам не сидеть дома. В ближайшие три дня в Нижнем Тагиле вас ждёт много музыки, культовое аниме, футбольный матч, а также праздничная программа по случаю Дня защиты детей. Об этих и других интересных событиях читайте в нашей традиционной пятничной подборке.
Творческий вечер-концерт, посвящённый созданию мультфильма «Паровоз Черепановых» (6+)
31 мая в 18:00
в к/т «Красногвардеец»
Мероприятие посвящено созданию мультфильма «Паровоз Черепановых» известного уральского аниматора Григория Малышева и тагильских художников Игоря Пашкова и Игоря Разуваева. В программе — музыкальные номера, просмотр ретроспективы анимационных работ Григория Малышева и увлекательный рассказ о том, как создаются мультфильмы.
Музыка на виниле от коллекционера пластинок (18+)
31 мая в 23:00
в баре «Гора»
В атмосферный тагильский бар приедет гость из Санкт-Петербурга DJ Kosto, чтобы покрутить свои редкие виниловые пластинки в стиле фанк, соул, хип-хоп, RNB, латино, диско. По словам организаторов, музыкант — коллекционер винила и неоднократный чемпион мира по брейкингу.
День защиты детей в DEPO (0+)
1 июня с 14:00
в ТРЦ DEPO
Мастер-класс по рисованию, торжественное открытие новой выставки, анимация для детей, аквагрим, а также выступление диджея и радужного человека-пружины — всё это ждёт посетителей праздника. Организаторы гарантируют море подарков и отличное настроение.
День защиты детей с музеем-заповедником (6+)
1 июня с 10:00
В честь праздника музей-заповедник «Горнозаводской Урал» приглашает тагильчан и гостей города присоединиться к весёлым и увлекательным мероприятиям! В программе – игры, мастер-классы, пешеходные и тематические экскурсии, фестиваль уличных игр.
Уличная акция «Дети — цветы жизни» (6+)
1 июня с 11:00 до 17:00
в парке «Народный», экодом
В эту субботу, в День защиты детей, в парке «Народный» экодом устраивает очередной День открытых дверей. По случаю праздника организаторы придумали интересные и полезные мероприятия, среди которых высадка красивых цветов перед экодомом, рисование картин мелками на асфальте, экологический квест, мастер-классы по изготовлению браслетов из паракорда и по раскрашиванию футболок и панамок.
Футбольный матч ФК «Уралец» против ФК «Крылья Советов-2» (0+)
1 июня в 17:00
на стадионе «Уралвагонзавода»
Приходите поболеть за тагильскую команду «Уралец», которая сыграет на домашнем поле против футбольного клуба из Самары «Крылья Советов-2». Вход на стадион свободный.
Показ культового аниме «Призрак в доспехах» (16+)
2 июня в 16:00
в креативном кластере Samoro.doc
В рамках кинолектория «Кинокультура» состоится показ культового аниме Мамору Осии в жанре киберпанк «Призрак в доспехах» (16+) 1995 года. Это одно из самых популярных аниме в мире, которое оказало большое влияние на массовую культуру. Братья Вачовски при создании «Матрицы» вдохновлялись именно этим шедевром.