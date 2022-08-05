Тагильский weekend топ-7: новый фильм с Олегом Ягодиным, движ-фест и стендап

О том, чем заняться с 5 по 7 августа

Если этим летом вы ещё не успели отправиться в путешествие, наша подборка самых интересных мероприятий поможет вам устроить маленький отпуск, не выезжая из города. Сегодня мы расскажем, куда сходить в эти выходные, чтобы лето запомнилось надолго.

«Тагильские байки на кухне у Славика. Тагил в 90-е» (12+)

7 августа в 19:00

в креативном кластере Samoro.doc

Подростки и студенты — участники театра «Холм» создали спектакль в жанре документального театра. Они собрали истории тагильчан, украсив их иллюстрациями и метафорами. Все ребята выступают в роли не только актёров, но и декораторов, сценаристов и режиссёров, а эта постановка является их самостоятельной работой.

Выставка «Мамина папка» (12+)

с 4 августа по 25 сентября

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

В экспозиции будут представлены работы художницы Марии Плаксиной, а также эскизы и наброски её матери Татьяны. Мария Плаксина — уральская художница из Нижнего Тагила. Выставка через произведения искусства рассказывает реальную семейную историю художницы.

Выставка «На этом месте вырастут цветы» (6+)

6 августа в 18:00

в креативном кластере Samoro.doc

Автор работ Оля ВЛГЖ начала создавать эту серию весной 2022 года. Девушка экспериментирует не только с цветом, но и с формой. На открытии выставки в субботу художница из Москвы расскажет о своих работах подробнее.

Движ-фест «Заводим» (12+)

5 и 6 августа

на «Аллее медиков»

Тагильчан ждут музыка и танцы, творческие и спортивные мастер-классы, лекторий и свободный микрофон. Такой подарок к 300-летию Нижнего Тагила сделали предприниматели, центр «Мой бизнес» и музыкальная студия «Серебряные струны».

Стендап из Екатеринбурга (18+)

7 августа в 20:00

в баре «Гора»

Тагильчан ждёт знакомство с комиками объединения Freshstandup. Это участник YouTube-проекта «Уральские комики» Артём Борисов, Коля Хамьянов, а также Саша Мокин, выступавший в шоу «Comedy Баттл» на канале ТНТ.

День Дзержинского района (0+)

5 августа с 17:00 до 22:00

на площади Славы

Развлекательная программа ко дню рождения района. Будут мастер-классы, пенное шоу, концерт творческих коллективов района, выступление кавер-группы «Контрабанда» и диджея Dmitriy Fresh.

«Асфальтовое солнце» (12+)

с 28 июля

в «Мягком кинотеатре»

Режиссёр из Екатеринбурга Илья Хотиненко снял драму о советском детстве. История рассказывает о последнем лете 15-летнего Артёма Белова перед взрослой жизнью после школы, о первой любви, дружбе и соревнованиях на скейтборде, которые изменили всё. Отца главного героя сыграл актёр «Коляда-театра», солист группы «Курара» Олег Ягодин.