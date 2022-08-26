Тагильский weekend топ-7:  Ночь кино, вечер поэзии и праздник манси 

О том, чем заняться с 26 по 28 августа

Чуть меньше недели осталось до календарного завершения лета, но грустить не стоит. Впереди очень жаркие выходные. Вы можете отправиться в кино, послушать стихи тагильских поэтов или побывать на экскурсии в сторожевой башне на Лисьей горе.

Кинолекторий в «Самородке» (16+)

28 августа в 16:00

в креативном кластере Samoro.doc

Зрителям покажут любимый фильм Квентина Тарантино — картину 1940 года «Его девушка Пятница» (16+) американского режиссёра Ховарда Хоукса. В 1993 году фильм был занесён в реестр наиболее значимых американских кинокартин, он считается эталоном эксцентрической комедии из-за обилия сюжетных перипетий. В главной роли Кэри Грант.

Вечер тагильской поэзии (16+)

28 августа в 16:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

На встрече прочтут стихи более десятка уральских авторов, они будут присутствовать лично и дистанционно. В мир поэзии гостей погрузят Анастасия Журавлёва, Руслан Комадей, Алексей Сальников, Екатерина Симонова, Ярослав Климанов, Ян Разливинский, Алексей Миронов, Камила Мориак, Елена Ионова, Евгений Сташков, Елена Баянгулова и Алексей Дунев.

Концерт группы «Шара» (18+)

26 августа в 20:00

в баре «Гора»

Тагильчан ждёт знакомство с новым джаз-бэндом «Шара». Приятную атмосферу будут создавать бархатный голос Maruny, саксофон Данила Ветошкина, бас-гитара Вячеслава Сторожева, барабаны Тимура Исмагилова и клавиши Стефано Нерлано.

Ночь кино (6+)

27 августа в 19:00

в кинотеатре «Красногвардеец»

В этом году в программе тагильской Ночи кино отечественные премьеры последних лет: драма «Чемпион мира» (6+), комедия «Пара из будущего» (12+) и семейная сказочная комедия «Последний богатырь: Посланник Тьмы» (6+). Гостей кинотеатра ждут презентация ролевой игры «Герои иного мира», шахматный турнир и фотозона от Нижнетагильского театра кукол.

Экскурсия в Лисьегорскую башню (6+)

27 августа в 14:00

на Лисьей горе

Нижнему Тагилу за его 300-летнюю историю неоднократно наносили ущерб пожары. Сторожевая башня на Лисьей горе всегда помогала пожарным среагировать на беду быстрее. На экскурсии вы узнаете особенности работы пожарных дружин в Нижнетагильском посёлке в XVIII и XIX веках и как они менялись в XX веке. Для посещения необходима предварительная запись по телефону 8 (909) 017-16-63.

Праздник народов севера «Мансийский день» (0+)

27 августа в 14:00

в этнопарке «Ермаково городище»

Медвежий праздник — один из самых любимых народами Севера. В этот раз гостей ждёт много народных игр, забав и спортивных состязаний. Всё в духе народных традиций.

Футбольный матч (12+)

28 августа в 18:00

на стадионе «Уралвагонзавод»

В это воскресенье ФК «Уралец ТС» из Нижнего Тагила встретится с ФК «Челябинск-М».