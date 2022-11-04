Тагильский weekend топ-7: «Ночь искусств», игра в «Мафию», театр теней и день открытых дверей в доме Окуджавы

О том, чем заняться с 4 по 6 ноября

В эти выходные после реконструкции в доме Окуджавы состоится день открытых дверей (12+), в нижнетагильских музеях пройдёт «Ночь искусств» (6+). Также тагильчане и гости города смогут сыграть в увлекательную игру «Мафия» (18+), посмотреть театр теней (6+) и посетить концерт пост-панк-группы (18+).

День открытых дверей в доме Окуджавы (12+)

4 ноября с 12:00 до 18:00

Для посетителей мероприятия подготовили экскурсию по залам культурного центра, на которой расскажут о жизни семьи Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле и детстве известного поэта. После исполнительница бардовской песни Светлана Спесивцева представит концертную программу, посвящённую творчеству Окуджавы. Также состоится презентация фотовыставки о Нижнем Тагиле 60–80-х годов ХХ века.

Игра «Мафия» (18+)

4 ноября в 19:00

в креативном кластере Samoro.doc

Гостей ждёт не только запутанная игра-расследование, но и приветственный коктейль, игровая программа и DJ-сет.

«Ночь искусств — 2022» (6+)

4 ноября с 14:00 до 23:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Долгожданное событие осени будет наполнено новыми выставками, интерактивными зонами, интересными экскурсиями, увлекательными мастер-классами и завораживающей музыкой.

«Ночь искусств — 2022» (6+)

4 ноября с 18:00 до 23:00

в Нижнетагильском музее-заповеднике

По традиции в этот вечер в историко-краеведческом музее, музее природы и охраны окружающей среды и выставочных залах музея для горожан пройдут мастер-классы, театрализации, интересные лекции, увлекательные квесты, музыкальные концерты и путешествия во времени и искусстве.

Иллюстрации к сказкам Д. Н. Мамина-Сибиряка и мастер-класс «Театр теней» (6+)

5 ноября в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

На протяжении многих десятилетий художники создавали иллюстрации к сказкам и рассказам для детей, написанным знаменитым уральским писателем Дмитрием Маминым-Сибиряком. В честь 170-летия писателя желающие смогут поближе познакомиться с иллюстрациями к его произведениям — яркими и чёрно-белыми, весёлыми и серьёзными. А также увидеть знакомых с детства героев, вспомнить близкие сердцу сюжеты, поучаствовать в игре по созданию произведения и иллюстрации к нему. Во второй половине встречи горожане смогут создать своих персонажей театра теней по мотивам сказок Мамина-Сибиряка и разыграть забавный и трогательный спектакль.

Выступление группы «Траулерз» (18+)

5 ноября в 20:00

В баре «Гора»

Балкано-сибирская музыкальная смесь с нотками инди, поп-музыки и пост-панка от группы «Траулерз».

Открытие школы рисования «Река» (12+)

6 ноября с 10:00 до 21:00

Тагильчане смогут окунуться в мир творчества, посетив мастер-классы «Танец теней», «Наивно мило», «Простой куб», «Выдуманный пейзаж». Участники научатся работать с акрилом на холсте, делать наброски с натуры, выстраивать куб, а также узнают, как работает перспектива.