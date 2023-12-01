Тагильский weekend топ-7: «морская» выставка, фанк и диско, открытие лыжного сезона, вечер поэзии и Stand Up

О том, чем заняться с 1 по 3 декабря

Вот и зима наступила! Но декабрьское похолодание не повод сидеть дома в выходные. Чтобы вы могли провести их с интересом, мы подготовили для вас подборку самых ярких событий предстоящего уик-энда в Нижнем Тагиле.

Концерт группы Funk Power (18+)

1 декабря в 20:00

в баре «Гора»

В этот пятничный зимний вечер приходите послушать фанк и диско от группы Funk Power в знакомый и уютный бар, где вы прекрасно проведёте время.

Мастер-класс «Падал новогодний снег» (6+)

2 декабря в 13:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Для маленьких «очумелых ручек» сотрудники музея проведут новогодний мастер-класс. С собой возьмите пластилин, стеки, цветной картон и хорошее настроение. Предварительная запись.

Творческая встреча с поэтом Геннадием Азановым (16+)

2 декабря в 14:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Для любителей творчества поэта, кандидата исторических наук Геннадия Азанова пройдёт открытая встреча, на которой он расскажет о своём творчестве, прочтёт произведения из сборников стихов и ответит на вопросы гостей.

Выставка уральских художников «Мечты о море» (0+)

2 декабря в 17:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Тагильчане и гости города смогут увидеть более 100 произведений искусства, посвящённых морю. На выставке представлены работы уральских художников из Свердловской и Челябинской областей.

Открытие лыжного сезона с турклубом «Азимут» (12+)

3 декабря в 11:00

на лыжной базе «Спутник»

В это воскресенье тагильчане смогут открыть лыжный сезон вместе с клубом туристов «Азимут» и пройти маршрут протяжённостью 6 километров. В программе также горячий обед, приготовленный на костре, и чай. Предварительная запись.

Волейбольный матч «Уралочка-НТМК» против «Заречье-Одинцово» (6+)

3 декабря в 17:00

в спорткомплексе «Металлург-Форум»

Жители и гости города смогут увидеть волейбольный матч женских команд в рамках 10-го тура предварительного этапа чемпионата России «Пари Суперлига» на площадке спорткомплекса. Приходите поболеть за нашу уральскую команду. Вход свободный.

Stand Up (18+)

3 декабря в 19:00

в баре Nebar

Для всех ценителей провинциальной комедии в воскресенье опытные комики выступят с проверенным материалом и завершат ваши выходные отборными шутками.