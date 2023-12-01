Тагильский weekend топ-7: «морская» выставка, фанк и диско, открытие лыжного сезона, вечер поэзии и Stand Up

О том, чем заняться с 1 по 3 декабря
Вот и зима наступила! Но декабрьское похолодание не повод сидеть дома в выходные. Чтобы вы могли провести их с интересом, мы подготовили для вас подборку самых ярких событий предстоящего уик-энда в Нижнем Тагиле.
Концерт группы Funk Power (18+)
1 декабря в 20:00
в баре «Гора»
В этот пятничный зимний вечер приходите послушать фанк и диско от группы Funk Power в знакомый и уютный бар, где вы прекрасно проведёте время.
Мастер-класс «Падал новогодний снег» (6+)
2 декабря в 13:00
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
Для маленьких «очумелых ручек» сотрудники музея проведут новогодний мастер-класс. С собой возьмите пластилин, стеки, цветной картон и хорошее настроение. Предварительная запись.
Творческая встреча с поэтом Геннадием Азановым (16+)
2 декабря в 14:00
в культурном центре «Дом Окуджавы»
Для любителей творчества поэта, кандидата исторических наук Геннадия Азанова пройдёт открытая встреча, на которой он расскажет о своём творчестве, прочтёт произведения из сборников стихов и ответит на вопросы гостей.
Выставка уральских художников «Мечты о море» (0+)
2 декабря в 17:00
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
Тагильчане и гости города смогут увидеть более 100 произведений искусства, посвящённых морю. На выставке представлены работы уральских художников из Свердловской и Челябинской областей.
Открытие лыжного сезона с турклубом «Азимут» (12+)
3 декабря в 11:00
на лыжной базе «Спутник»
В это воскресенье тагильчане смогут открыть лыжный сезон вместе с клубом туристов «Азимут» и пройти маршрут протяжённостью 6 километров. В программе также горячий обед, приготовленный на костре, и чай. Предварительная запись.
Волейбольный матч «Уралочка-НТМК» против «Заречье-Одинцово» (6+)
3 декабря в 17:00
в спорткомплексе «Металлург-Форум»
Жители и гости города смогут увидеть волейбольный матч женских команд в рамках 10-го тура предварительного этапа чемпионата России «Пари Суперлига» на площадке спорткомплекса. Приходите поболеть за нашу уральскую команду. Вход свободный.
Stand Up (18+)
3 декабря в 19:00
в баре Nebar
Для всех ценителей провинциальной комедии в воскресенье опытные комики выступят с проверенным материалом и завершат ваши выходные отборными шутками.