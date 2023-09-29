Тагильский weekend топ-7: мастер-классы, старое кино, интерактивный спектакль, пересаживание растений и футбол

О том, чем заняться с 29 сентября по 1 октября

В дождливую погоду всегда хочется согреться горячим чаем, завернувшись в плед, или окутать себя тёплыми событиями предстоящих выходных. О самых уютных мероприятиях наступающего уик-энда в Нижнем Тагиле традиционно рассказываем в нашей подборке.

Футбольный матч ФК «Уралец-ТС» против «Акрон-2» (6+)

1 октября в 15:00

на стадионе «Уралвагонзавода»

В первый день октября нижнетагильский футбольный клуб «Уралец-ТС» сыграет матч на домашнем поле с тольяттинским клубом «Акрон-2». Вход свободный.

Мастер-класс по пересадке растений «ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ» (6+)

1 октября в 15:00

в пространстве Oliva Plants (Трикотажников, 1)

Любой желающий узнает полезную информацию о тонкостях замешивания грунта, научится правильно пересаживать растения и принесёт домой нового цветочного друга. Предварительная запись обязательна.

Показ фильма «Французский связной» в кинолектории «Кинокультура» (16+)

1 октября в 16:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Тагильчане смогут посмотреть киноленту 1971 года с увлекательным сюжетом об агенте полиции, борющемся с наркоторговцами. А также послушать интересную лекцию кинокритика Кирилла Ваганцева о значении фильма в мировом кинематографе. Вход свободный.

Интерактивная постановка «Наша свадьба» с участием фольклорного ансамбля «Соловейка» (12+)

30 сентября в 14:00

в музее быта и ремёсел горнозаводского населения «Господский дом»

Жители и гости города смогут стать участниками красивого свадебного обряда XIX века и прожить все этапы праздника вместе с актёрами и фольклорным ансамблем «Соловейка». Предварительная запись обязательна.

Мастер-класс по созданию броши из шерсти «По мотивам картин из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств» (6+)

30 сентября в 14:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

В субботу тагильчане смогут сделать авторскую брошь из шерсти по мотивам картин, которые находятся в музее. Стильный аксессуар останется с хозяевами и будет напоминать обо всём, что связано с музеем изобразительных искусств.

Мастер-класс по игре на укулеле от музыкальной студии «Серебрянные струны» (6+)

29 сентября в 15:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

В пятницу музыканты студии расскажут любителям музыки историю инструмента укулеле (гавайская четырёхструнная гитара) и научат играть на нём первые аккорды. Предварительная запись.

Открытие выставки «Истории Татьяны Назаренко» (0+)

29 сентября в 17:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

В пятничный вечер жители города смогут познакомиться с работами социальной художницы Татьяны Назаренко на открытии её персональной выставки и пообщаться с самим автором живописных произведений.

«Меня всегда интересовали люди. Я не могу отвернуться, отмахнуться от чужого несчастья. Заставить людей задуматься, призвать их к сочувствию — вот главная цель моей работы», — считает Татьяна Назаренко.