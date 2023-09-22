Тагильский weekend топ-7: любуемся конструктивизмом на Вагонке, слушаем французский шансон, смотрим самобытные выставки тагильчанок и идём на открытый микрофон

О том, чем заняться с 22 по 24 сентября

Неважно, какой выдалась ваша рабочая неделя — лёгкой или трудной, — мы предлагаем поднять себе настроение, отдохнуть вне дома и отвлечься на что-то действительно любопытное. О самых интересных событиях грядущего уик-энда в Нижнем Тагиле читайте в нашей традиционной подборке.

Открытие выставки Людмилы Орловой «Чистые краски пленэра» (0+)

23 сентября в 16:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

В экспозицию вошло около 40 работ, созданных за последние годы во время путешествий и пленэров. Каждый пейзаж наполнен красотой и атмосферой того места, где он был написан. Художница занимается преподавательской деятельностью, более десяти лет работает в Николо-Павловской детской школе искусств, является членом Международной творческой общественной организации «Союз педагогов-художников».

Спектакль-прогулка «Променад Тагил» (6+)

23 сентября в 15:00

Спектакль-прогулка от театра кукол — это сочетание аудиопьесы и путешествия по историческому центру города. В наушниках и в сопровождении заботливых кураторов зрители погружаются в сюжет и по-новому открывают смыслы знакомых и знаковых мест города.



Фото: Нижнетагильский театр кукол



Концерт группы «Алле в Шале по Божоле» (18+)

23 сентября в 20:00

в баре «Гора»

«Алле в Шале по Божоле» исполнит изысканный французский шансон, наполненный весельем и антуражем лучших кабаре Парижа.

Выставка Натальи Наумовой «Прозрачная музыка света» (0+)

С 15 сентября по 15 октября

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Персональная выставка тагильчанки Натальи Наумовой представляет более 30 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. Наталья Наумова работает преимущественно в области художественной обработки стекла. Поиск новых форм, эксперименты с листьями, сочетание естественного рисунка трав и непредсказуемых эффектов составляют природную красоту и уникальность её работ.

Пешеходная экскурсия «Конструктивизм Вагонки» (12+)

23 сентября в 14:00

у памятника Орджоникидзе

Конструктивизм на Вагонке завораживает многих, в этом архитектурном стиле было построено множество гражданских и промышленных зданий. Экскурсия начнётся и закончится в одном месте. Встреча запланирована у памятника Орджоникидзе на перекрёстке улиц Патона и Орджоникидзе, далее прогулка продолжается по улице Орджоникидзе и проспекту Вагоностроителей, а также по улицам Бажова и Патона. Длительность экскурсии составляет около 60–80 минут.

Открытый микрофон (18+)

24 сентября в 19:00

в баре «Гора»

Вечер, когда комики могут свободно выступить со своими шутками. Всем любителям юмора будет интересно и весело.

Комедия «Я богиня» (16+)

С 21 сентября

в кинотеатре «Красногвардеец»

Новая комедия с Александрой Бортич рассказывает историю скромной школьной учительницы Лены, которая внезапно лишается и работы, и мужа. «Проблема точно во мне», — решает девушка и по совету подруги записывается на тренинг «Стать богиней». Курс даёт свои плоды, но непонятно, получилось ли у Лены найти себя и не потерялось ли в процессе что-то очень важное.