Тагильский weekend топ-7: кукольный «Алладин», День народов Среднего Урала и бесплатный обмен одеждой

О том, чем заняться с 2 по 4 сентября

Начался первый месяц осени, жара и зелень плавно уступают место любимому времени года Александра Пушкина. Чтобы доказать вам, что осень вовсе не унылая пора, мы подготовили интересную подборку мероприятий первого сентябрьского уик-энда, который обещает быть ярким и богатым на впечатления.

Премьера спектакля «Аладдин и волшебный светильник» (6+)

2 и 3 сентября в 18:30

в Нижнетагильском театре кукол

Постановщик из Санкт-Петербурга Алексей Смирнов взял за основу спектакля оригинальное произведение из сборника «Тысяча и одна ночь» (12+). Все главные герои сказки — крупные планшетные куклы. Их вытянутые фигуры, тонкие ладони, красивая одежда и сложные головные уборы вдохновлены стилистикой восточных миниатюр XIII–XV веков.

Концерт группы «Митоз» (18+)

2 сентября в 20:00

в баре «Гора»

Иван Коноркин из альянса «Делай своё дело» выступит в составе нового коллектива «Митоз». Приходите знакомиться.

Встреча со стилистом Машей Новак на выставке «Уральская мода» (6+)

3 сентября в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Посетители познакомятся с выставкой «Уральская мода» (6+) из коллекции Свердловского областного краеведческого музея, послушают увлекательную и полезную лекцию практикующего стилиста и профессионального имиджмейкера Маши Новак и поиграют в модный квиз. Вход по предварительной записи через группу музея или по номеру 8 (3435) 25-26-47.

Празднование Дня народов Среднего Урала (6+)

3 и 4 сентября

в музее изобразительных искусств, в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»

В музеях города будут проводиться мастер-классы, тематические экскурсии и интерактивные лекции на тему творчества и жизни коренных народов Среднего Урала. Подробную программу можно посмотреть в официальных группах Нижнетагильского музея изобразительных искусств и музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

Беговой день на ипподроме (6+)

3 сентября в 12:00

на ипподроме в Висиме

В программе бегового дня традиционные призы для орловских рысаков и рысаков призовых пород. В этот день трёхлетние лошади впервые в своей беговой карьере будут стартовать на удлинённую дистанцию 2400 м, где важна не только скорость, но и выносливость. Вход на ипподром свободный.

Бесплатный обмен одеждой «СВОП» (6+)

3 сентября с 15:00 до 19:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Своп-вечеринка — это современное движение, воплощающее идею разумного потребления. События такого формата уже проходили в Нижнем Тагиле, завоевав сердца молодых тагильчан. Если вы ещё ни разу не были на свопе, рекомендуем прихватить с собой ненужные или надоевшие вещи, чтобы найти им новых хозяев.

Выступление кавер-группы «Контрабанда» (18+)

3 сентября в 19:30

в баре «Гора»

Всеми любимые ребята из кавер-группы «Контрабанда» будут открывать новый музыкальный сезон в баре. Драйв, танцы и отличное настроение гарантированы.