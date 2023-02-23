Тагильский weekend топ-7: концерт в честь Дня защитника Отечества, презентация мобильного приложения, фотографии, которых не ждали, и кинопоказ научно-фантастической классики

О том, чем заняться с 23 по 26 февраля

Впереди четыре выходных по случаю Дня защитника Отечества. Чем интересным можно заняться и как спланировать свой досуг в этот последний зимний weekend, читайте в нашей подборке.

Концерт «Защитникам Отечества» (0+)

23 февраля в 16:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

В концертной программе «Защитникам Отечества» прозвучат песни разных лет, объединённые темой любви к Родине, подчёркивающие преемственность российских воинских традиций и значение Дня защитника Отечества для современного общества. Выступать будут певец и музыкант Василий Безбородов, собиратель песен в стиле ретро Антон Серебренников, творческий дуэт в составе автора-исполнителя Ивана Коноркина и гитариста Михаила Ябора.

Открытие фотовыставки «Без названия»(12+)

24 февраля в 18:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Открытие фотовыставки «Без названия» Ляйсан Азаматовой (Россия). По её словам, все снимки сделаны в разное время и при разных обстоятельствах, но объединяет их только то, что все они появились случайно — их не ждали, не искали.

Выступление группы Adidas (18+)

24 февраля в 20:00

в баре «Гора»

Душевные песни уже знакомого многим коллектива Adidas. Антон Серебренников и Сергей Шамонин в честь праздника проведут в эту пятницу специальный концерт.

Презентация мобильного приложения COMMOK (12+)

25 февраля в 18:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Презентация мобильного приложения COMMOK. Прямой эфир с площадки, видеоотчёт глазами Crazy Boys Creative и розыгрыш мерча COMMOK x STREETER. На мероприятии ожидается диджейский сет от Руслана Гребенщикова, приглашённый специальный гость NOVG и многое другое.

Встреча с краеведом Алексеем Хлопотовым «Краеведение. Опыт исследователя» (12+)

25 февраля в 15:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Краеведческому движению Нижнего Тагила больше века. Культурный центр запускает цикл встреч с исследователями локальной истории. Что такое краеведение? Кто может стать краеведом? На эти и другие вопросы ответит гость первой встречи Алексей Юрьевич Хлопотов, экс-председатель Нижнетагильского клуба краеведов.

Экскурсия «По его Великого государя указу» (6+)

26 февраля в 14:00

в Историко-краеведческом музее

На экскурсии вы узнаете о том, как правление первого российского императора повлияло на развитие государства, какие изменения происходили на Урале в годы его царствования и какое наследие петровской эпохи сохраняется в стране и Нижнем Тагиле по сей день.

Кинолекторий «Роллербол» (12+)

26 февраля в 16:00

в креативном кластере SAMORO.doc

В честь актёра Джеймса Каана (1940–2022), наиболее известного по роли Сонни Корлеоне в «Крёстном отце», состоится показ фильма «Роллербол». Кинолента входит в сотню величайших научно-фантастических картин, является лауреатом премии «Сатурн» за лучший фильм, лучшую актёрскую работу и лучшую операторскую работу.