Тагильский weekend топ-7: концерт в честь Дня защитника Отечества, презентация мобильного приложения, фотографии, которых не ждали, и кинопоказ научно-фантастической классики

О том, чем заняться с 23 по 26 февраля
Впереди четыре выходных по случаю Дня защитника Отечества. Чем интересным можно заняться и как спланировать свой досуг в этот последний зимний weekend, читайте в нашей подборке.
Концерт «Защитникам Отечества» (0+)
23 февраля в 16:00
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
В концертной программе «Защитникам Отечества» прозвучат песни разных лет, объединённые темой любви к Родине, подчёркивающие преемственность российских воинских традиций и значение Дня защитника Отечества для современного общества. Выступать будут певец и музыкант Василий Безбородов, собиратель песен в стиле ретро Антон Серебренников, творческий дуэт в составе автора-исполнителя Ивана Коноркина и гитариста Михаила Ябора.
Открытие фотовыставки «Без названия»(12+)
24 февраля в 18:00
в креативном кластере SAMORO.doc
Открытие фотовыставки «Без названия» Ляйсан Азаматовой (Россия). По её словам, все снимки сделаны в разное время и при разных обстоятельствах, но объединяет их только то, что все они появились случайно — их не ждали, не искали.
Выступление группы Adidas (18+)
24 февраля в 20:00
в баре «Гора»
Душевные песни уже знакомого многим коллектива Adidas. Антон Серебренников и Сергей Шамонин в честь праздника проведут в эту пятницу специальный концерт.
Презентация мобильного приложения COMMOK (12+)
25 февраля в 18:00
в креативном кластере SAMORO.doc
Презентация мобильного приложения COMMOK. Прямой эфир с площадки, видеоотчёт глазами Crazy Boys Creative и розыгрыш мерча COMMOK x STREETER. На мероприятии ожидается диджейский сет от Руслана Гребенщикова, приглашённый специальный гость NOVG и многое другое.
Встреча с краеведом Алексеем Хлопотовым «Краеведение. Опыт исследователя» (12+)
25 февраля в 15:00
в культурном центре «Дом Окуджавы»
Краеведческому движению Нижнего Тагила больше века. Культурный центр запускает цикл встреч с исследователями локальной истории. Что такое краеведение? Кто может стать краеведом? На эти и другие вопросы ответит гость первой встречи Алексей Юрьевич Хлопотов, экс-председатель Нижнетагильского клуба краеведов.
Экскурсия «По его Великого государя указу» (6+)
26 февраля в 14:00
в Историко-краеведческом музее
На экскурсии вы узнаете о том, как правление первого российского императора повлияло на развитие государства, какие изменения происходили на Урале в годы его царствования и какое наследие петровской эпохи сохраняется в стране и Нижнем Тагиле по сей день.
Кинолекторий «Роллербол» (12+)
26 февраля в 16:00
в креативном кластере SAMORO.doc
В честь актёра Джеймса Каана (1940–2022), наиболее известного по роли Сонни Корлеоне в «Крёстном отце», состоится показ фильма «Роллербол». Кинолента входит в сотню величайших научно-фантастических картин, является лауреатом премии «Сатурн» за лучший фильм, лучшую актёрскую работу и лучшую операторскую работу.