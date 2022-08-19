Тагильский weekend топ-7: фотовыставки, поход на Медведь-Камень и открытие нового паба

О том, чем заняться с 19 по 21 августа
Лето почти подошло к своему окончанию, и если вы ещё не успели запастись приятными и тёплыми воспоминаниями, то наша подборка самых интересных мероприятий грядущего уик-энда поможет вам наверстать упущенное.
Фотовыставка «Тагильчане» (6+)
19 августа в 15:00
в Центральной городской библиотеке
В экспозиции представлены снимки с выставки известного тагильского фотографа и краеведа Ивана Коверды, которая состоялась в 2001 году в Нижнетагильском музее изобразительных искусств. Зрители увидят удивительные ретроснимки Нижнего Тагила и страницы уникального рукописного журнала «Тагильский краевед» с публикациями Ивана Коверды.
Открытие бара «Дым и Каблуки» (18+)
19 и 20 августа в 20:00
в баре «Дым и Каблуки» на Черных, 46
На открытии нового заведения всех гостей ждут комплимент от бармена и разнообразная живая музыка — от олдскульного рэпа до блюза и современных хитов. Создатели нового заведения также интригуют разнообразным меню и стильным интерьером.
Экскурсия по выставке «Уральская мода» и мастер-класс по плетению пояса (0+)
20 августа в 14:00
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
Перед мастер-классом гостей ждёт экскурсия по выставке «Уральская мода» (6+), на которой расскажут о том, как на Урале формировались модные тенденции прошлых столетий. Участники мероприятия познакомятся с аутентичными костюмами наших предков, которые невозможно встретить за пределами уральских гор. Материалы для мастер-класса будут предоставлены организаторами. Но если вы хотите сплести настоящий пояс, то рекомендуется взять с собой шерстяные нитки двух цветов. Вход по предварительной записи через группу музея или по номеру 8 (3435) 25-26-47.
Открытие выставки «С другой стороны реальности» (6+)
20 августа в 18:00
в креативном кластере SAMORO.doc
Проект фотографа Вин Шья из Китая. Автор создаёт завораживающие плакаты для фильмов Вонга Кар-Вая и других известных режиссёров. Он часто работает на съёмочных площадках, делает для них различные промо-фотосессии, а также работает в сфере моды и искусства.
Лекция «Иллюстрации уральских художников к произведениям Мамина-Сибиряка» (12+)
20 августа в 14.00
в Историко-краеведческом музее
В год 170-летнего юбилея Дмитрия Мамина-Сибиряка научный сотрудник Нижнетагильского музея изобразительных искусств Ксения Баданина расскажет об уральских художниках, которые иллюстрировали произведения писателя.
Марафон походов на гору Медведь-Камень (12+)
20, 21, 27 и 28 августа в 09:00
от ж/д вокзала
Компания INTRIP запускает марафон походов на гору Медведь-Камень. В программу входят переход реки Тагил через навесную переправу со страховочным снаряжением, подъём в гору, травяной чай на костре, фотосессия, увлекательный рассказ экскурсовода. Маршрут пешей части составляет 7 километров. Попасть в поход можно по предварительной записи в WhatsApp по номеру телефона 8 (912) 617-00-79.
Стендап в баре «Гора» (18+)
21 августа в 20:00
в баре «Гора»
Тагильские ребята из STANDUP_NT приготовили много нового материала. Отличное настроение и море улыбок гарантированы.