Тагильский weekend топ-7: фотовыставки, поход на Медведь-Камень и открытие нового паба

О том, чем заняться с 19 по 21 августа

Лето почти подошло к своему окончанию, и если вы ещё не успели запастись приятными и тёплыми воспоминаниями, то наша подборка самых интересных мероприятий грядущего уик-энда поможет вам наверстать упущенное.

Фотовыставка «Тагильчане» (6+)

19 августа в 15:00

в Центральной городской библиотеке

В экспозиции представлены снимки с выставки известного тагильского фотографа и краеведа Ивана Коверды, которая состоялась в 2001 году в Нижнетагильском музее изобразительных искусств. Зрители увидят удивительные ретроснимки Нижнего Тагила и страницы уникального рукописного журнала «Тагильский краевед» с публикациями Ивана Коверды.

Открытие бара «Дым и Каблуки» (18+)

19 и 20 августа в 20:00

в баре «Дым и Каблуки» на Черных, 46

На открытии нового заведения всех гостей ждут комплимент от бармена и разнообразная живая музыка — от олдскульного рэпа до блюза и современных хитов. Создатели нового заведения также интригуют разнообразным меню и стильным интерьером.

Экскурсия по выставке «Уральская мода» и мастер-класс по плетению пояса (0+)

20 августа в 14:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Перед мастер-классом гостей ждёт экскурсия по выставке «Уральская мода» (6+), на которой расскажут о том, как на Урале формировались модные тенденции прошлых столетий. Участники мероприятия познакомятся с аутентичными костюмами наших предков, которые невозможно встретить за пределами уральских гор. Материалы для мастер-класса будут предоставлены организаторами. Но если вы хотите сплести настоящий пояс, то рекомендуется взять с собой шерстяные нитки двух цветов. Вход по предварительной записи через группу музея или по номеру 8 (3435) 25-26-47.

Открытие выставки «С другой стороны реальности» (6+)

20 августа в 18:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Проект фотографа Вин Шья из Китая. Автор создаёт завораживающие плакаты для фильмов Вонга Кар-Вая и других известных режиссёров. Он часто работает на съёмочных площадках, делает для них различные промо-фотосессии, а также работает в сфере моды и искусства.

Лекция «Иллюстрации уральских художников к произведениям Мамина-Сибиряка» (12+)

20 августа в 14.00

в Историко-краеведческом музее

В год 170-летнего юбилея Дмитрия Мамина-Сибиряка научный сотрудник Нижнетагильского музея изобразительных искусств Ксения Баданина расскажет об уральских художниках, которые иллюстрировали произведения писателя.

Марафон походов на гору Медведь-Камень (12+)

20, 21, 27 и 28 августа в 09:00

от ж/д вокзала

Компания INTRIP запускает марафон походов на гору Медведь-Камень. В программу входят переход реки Тагил через навесную переправу со страховочным снаряжением, подъём в гору, травяной чай на костре, фотосессия, увлекательный рассказ экскурсовода. Маршрут пешей части составляет 7 километров. Попасть в поход можно по предварительной записи в WhatsApp по номеру телефона 8 (912) 617-00-79.

Стендап в баре «Гора» (18+)

21 августа в 20:00

в баре «Гора»

Тагильские ребята из STANDUP_NT приготовили много нового материала. Отличное настроение и море улыбок гарантированы.