Тагильский weekend топ-7: едем на велосипедах на Медведь-Камень, рисуем на пленэре, погружаемся в мир детства и гуляем в День знаний

О том, чем заняться с 1 по 3 сентября

Унылая пора или или очей очарованье? Если для вас осень совсем не ассоциируется с хорошим настроением, не грустите и отправляйтесь зарядиться позитивом и новыми культурными впечатлениями. Какими? Расскажем в нашей пятничной подборке.

Выставка Анжелики Южаковой «Инсайт» (12+)

С 29 августа по 24 сентября

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Выставочный проект «Инсайт» представляет как новые, так и прежние работы автора. Главным мотивом выставки является «тагильская роза» как основной элемент знаменитой лаковой росписи по металлу в новой трактовке. На выставке можно увидеть живописные картины и арт-объекты.

День знаний в музее-заповеднике (6+)

1 сентября

Музей-заповедник подготовил для юных тагильчан интересные тематические экскурсии, мастер-классы, квесты и интерактивные игры. Занятие по душе найдётся для каждого. Телефон для справок и заявок: 8 (3435) 37-02-01.

Настольные игры в библиотеке (12+)

2 сентября в библиотеке № 6 на Вагонке

В эту субботу сотрудники библиотеки приглашают на настольные игры: можно будет сыграть в Alias, «Взрывных котят», «Имаджинариум», а также принести свои любимые настолки. Вход свободный.

Велопоход на гору Медведь-Камень (16+)

2 сентября

Сбор в 10:45 на автобусной остановке маршрута № 19

Тех, кому нипочём прохладная погода, клуб туристов «Азимут» приглашает в поход на велосипедах на гору Медведь-Камень. Общая протяжённость маршрута туда и обратно — 30 километров. Нужно взять с собой перекус и одеться по погоде. Обязательна предварительная запись — инструктор клуба Дмитрий Бакуменко, телефон 8-900-197-08-95.

Открытие выставки «Сладкое забвение» (12+)

2 сентября в 18:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Вдохновиться работами, посвящёнными детству, можно на новой выставке в креативном кластере SAMORO.doc. Творческий проект художницы Шарлотты Мишо представляет собой хрупкие и нежные картины, написанные акрилом и маслом.

Пленэр в парке скульптуры «Музеон» (6+)

3 сентября в 15:00

в парке музея изобразительных искусств

Под руководством музейного педагога среди скульптур и исторических архитектурных объектов можно будет создать свою авторскую работу.



Фото: Нижнетагильский музей изобразительных искусств



Открытие выставки «Неподвижность внутри» (12+)

3 сентября в 18:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Художницы Тривет — Фатьма, Наташа и Эльза Пайя создали работы, посвящённые взаимосвязи человечества и окружающей среды. Насладиться живописными работами авторов из Албании можно будет на выставке.