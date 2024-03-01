Тагильский weekend топ-7: джем на виниле от коллекционера пластинок, живой вокал и гитара, миниатюрные знаменитости и весенний маркет с ароматными сувенирами 

О том, чем заняться с 1 по 3 марта

Наступила весна, и природа начинает просыпаться. Предлагаем встряхнуться после зимней спячки и активно провести выходные. А поможет вам в этом наша традиционная пятничная подборка самых интересных мероприятий предстоящего уик-энда.

Открытие выставки молодых художников «Молодёжь о молодёжи» (0+)

1 марта в 16:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Музей приглашает тагильчан на открытие выставки, приуроченной ко Всемирному фестивалю молодёжи — 2024. Тагильчане и гости города смогут ознакомиться с работами молодых художников, которые через свои произведения осмысляют период юности. В выставочных залах будут представлены работы авторов из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Сысерти, Ирбита, Симферополя, Владимира и Смоленска.

Сольный концерт Дмитрия Перова «Живой вокал и гитара» (18+)

1 марта в 22:00

в комфорт-холле LOFT

Проведите пятничный вечер в романтической атмосфере на сольном концерте тагильского музыканта и педагога игры на гитаре Дмитрия Перова.

Выставки и мастер-класс в рамках акции «Всей семьёй в музей» (0+)

2 марта в 15:00 и 16:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

В субботу тагильчане смогут поучаствовать в областной акции «Всей семьёй в музей» и посетить в свободном доступе все экспозиции музея. Специально для гостей пройдёт мастер-класс «Серебряное копытце», где каждый попробует себя в роли художника по куклам, артиста и зрителя. После состоится весенний концерт учащихся Детской музыкальной школы № 1 им. Римского-Корсакова.

Мастер-класс на выставке «Маленький мир» (6+)

2 марта в 15:00

в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»

В первый весенний выходной тагильчане смогут посетить выставку «Маленький мир», где будут представлены миниатюрные куклы в виде знаменитостей, сказочных персонажей и городских обывателей, созданные мастером Ириной Верхградской. После выставки каждый сможет создать авторскую открытку в технике pop-up на мастер-классе.

Выступление диджея в рамках проекта WINTER JAM (18+)

2 марта в 23:00

в баре «Гора»

Бар приглашает тагильчан и гостей города провести вечер в уютном месте. Специальный гость из Екатеринбурга диджей Maks Gening приедет сыграть хиты в рамках проекта WINTER JAM. Диджей известен как настоящий ценитель винилового звучания, коллекционер редких пластинок и цепляющих треков.

Ярмарка «Весенний колокол маркет» (0+)

3 марта в 12:00

в креативном кластере SAMORO.doc

В воскресенье в креативном кластере пройдёт весенняя ярмарка творческих мастерских. На мероприятии для детей проведут интересные мастер-классы. Здесь можно будет приобрести стильные аксессуары, яркие украшения и ароматные сувениры.

Мастер-класс по рисованию цветов акварелью (6+)

3 марта в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Создайте праздничную открытку к 8 Марта для мамы, бабушки, сестры и всех любимых женщин, которые вас окружают.