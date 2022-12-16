Тагильский weekend топ-7: день в музее, эксклюзивный показ документального фильма, ностальгия по хитам Рэя Чарльза и хоккейный матч 

О том, чем заняться с 16 по 18 декабря

Начало второй половины декабря приносит с собой не только повсеместное ощущение приближающегося праздника, но и множество мероприятий, позволяющих провести эти выходные с удовольствием. Наша подборка самых интересных событий грядущего уик-энда поможет вам организовать досуг по своему вкусу.

Показ документального фильма «Переправа» (16+)

16 декабря в 18:00

Кинотеатр «Красногвардеец»

Единственный показ ленты режиссёра Насти Тарасовой о жизни людей на границе России и Китая. Фильм расскажет о судьбах двух людей: китайской студентки Чэнь Юэцзюэ, мечтающей связать свою жизнь с Россией, и русском фотохудожнике Олеге, жаждущем стать профессором в китайском университете.

Концерт «Гарри Ананасов и Ко» (18+)

16 декабря в 20:00

Бар «Гора»

Российский музыкант, поэт, композитор, продюсер, путешественник и общественный деятель Гарри Ананасов известен далеко за пределами родного «сурового» Челябинска и России. Он исполняет зажигательные мелодичные песни, наполненные смыслом и лирикой, выпустил около 15 студийных альбомов, а его композиции играют на радиоволнах всего мира.

Вечер «В ожидании Рождества» (6+)

17 декабря с 13:00 до 21:00

Нижнетагильский музей изобразительных искусств

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств всю субботу будут проходить различные мероприятия: ярмарка мастеров, мастер-классы, арт-квиз, выставки, показы фильмов, концерт студентов ФХО Нижнетагильского педагогического института. Билеты на мероприятие можно приобрести в кассе музея.

Хоккейный матч ХК «Спутник» против «Авто-Спартаковца» (6+)

17 декабря в 14:00

Ледовый дворец спорта имени В. К. Сотникова

Тагильская хоккейная команда «Спутник» встретится на льду с командой «Авто-Спартаковец» из Екатеринбурга в рамках чемпионата Свердловской области по хоккею среди взрослых команд.

Лекция-ретроспектива «Новый год в Нижнем Тагиле. 1960–2020-е гг.» (12+)

17 декабря в 14:00

Историко-краеведческий музей

Музейные сотрудники собрали целый ворох воспоминаний тагильчан о том, как справляли Новый год, какое блюдо было коронным и что дарили друг другу в разные времена. Также они выяснили, в каком году 31 декабря стоял жуткий мороз (минус 53 градуса), а в каком по тротуарам в новогоднюю ночь бежали ручьи!

Концерт группы Mama's Big Boys и музыкантов из группы «Котендбург» (18+)

17 декабря в 20:00

Бар «Гора»

Mama's Big Boys ностальгируют по «Браво», Гарику Сукачеву, Рэю Чарльзу. «Моя бабушка курит трубку», «На теплоходе музыка играет», «Я то, что надо», «Бесаме мучо» и многие другие хиты прошлых лет в исполнении талантливых музыкантов ожидают вас в этот субботний вечер.

Концерт проекта «РадиоЛа» (12+)

18 декабря в 16:00

Нижнетагильский музей изобразительных искусств

В рамках квартирника на Уральской, 7 состоится концерт проекта «РадиоЛа». Проект «РадиоЛа» — это смешение стилей, движение ритмов и мелодики. Приятная музыка, которую хочется слушать. Вход по предварительной записи через сообщения группы https://vk.com/artmnt.